CULTURA «Era una bambina cuando rodé en Almería» La actriz italiana Sophia Loren rememora el rodaje de «Blanco, rojo y ...» durante el descubrimiento de su estrella en el Paseo de la Fama

R. P.

ALMERÍA 18/11/2017 20:43h Actualizado: 18/11/2017 20:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Era una bambina». Eso es lo primero que le ha venido a la boca a Sophia Loren al ser preguntada por los recuerdos del rodaje en 1972 de «Blanco, rojo y ...». «Veo el vídeo y pienso en cuánto he trabajado», ha manifestado la actriz italiana tras presenciar un fragmento de la película, consciente de que arrancó su carrera en el cine con 16 años. «El haber trabajado tanto hace que algunas cosas se olviden, pero cuando lo ves en la pantalla, si lo has hecho bien, aprecias lo que has hecho».

Loren, que reconoce sentirse «muy feliz de estar aquí», cuenta desde este momento con una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Almería, que ella misma ha descubierto. «Estoy muy contenta, no sé cómo agradecer el hecho de tener tanto amigos», ha reconocido la artista, que esta noche recogerá el premio «Almería tierra de cine» en el transcurso de la gala del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

La actriz italiana, todo un mito del séptimo arte, trabajó en Almería a las órdenes de Alberto Lattuada. Encarnó el papel de una joven, que renuncia a los hombres tras perder a su novio y decide hacerse monja. Posteriormente, trabajando en un hospital vuelve a cruzarse en su vida el amor. Loren compartió reparto con Adriano Celentano, Fernando Rey, Juan Luis Galiardo y Teresa Rabal, entre otros.

El nombre de la mítica intérprete italiana ya se codea junto a los de Álex de la Iglesia, Brian de Palma, Ridley Scott, Omar Sharif o Terry Gilliam, entre otros, por su contribución a la historia del séptimo arte en la provincia de Almería.