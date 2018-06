CULTURA Bisbal arranca «como un torbellino» su Tour 2018 en Almería El cantante inicia una gira donde repasa los grandes éxitos de sus 16 años de carrera



«Un torbenillo» de energía, sin descanso, así presentó anoche en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar (Almería) David Bisbal su Tour 2018. Conquistó al público que no dejó de aplaudir y seguir la letra de sus canciones, bajo la atenta mirada de sus padres y su novia, Rosanna Zanetti. Más de 8.000 personas que no quisieron perderse el inicio de una gira que recorrerá en España otras nueve ciudades, hasta el momento confirmadas, y que incluyen escenarios como el Festival Starlite de Marbella o el Festival Internacional de Música de Cambrils.

«Hoy tendremos un repertorio para cantar todos juntos», dijo el cantante horas antes de subirse al escenario. Alrededor de dos horas de espectáculo done no han faltado temas vibrantes como «Quién me lo iba a decir», «Fiebre», «Antes que no» o «Lloraré las penas». También hubo momento para las baladas recordando «Desnúdate mujer», «Dígale» o «Mi princesa», entre otras.

Como buen embajador de «su tierra», Bisbal no dudó en lucir la bandera de Almería y Andalucía con «Torre de Babel» y «Al-Ándalus». Acto seguido «Sube la mano y grita gol», con la bandera de España haciendo referencia en sus vídeos a la Selección Española de Fútbol. La última parte de su concierto ha incluido su nuevo single «A partir de hoy», para continuar con «Oye el boom», «Bulería», «Esclavo de tus besos» y «Ave María», con la que se ha despedido del escenario.

El cantante almeriense inicia su tour veraniego «en su tierra», dando a las gracias a los miles de fans que durante toda la semana han acampado para estar en primera línea de este esperado concierto. Además, coincide con el éxito de su nueva canción «A partir de hoy», que interpreta junto a Sebastián Yatra y que es Top 10 Youtube Global, además de número 1 en canciones digitales de España y de otros diez países más.

Bisbal pasará esta temporada por los escenarios de Madrid (14 de junio), Barcelona (16 de junio), Valencia (21 de junio), Sevilla (29 de junio), Pozoblanco, en Córdoba (30 de junio), Chiclana de la Frontera, en Cádiz (7 de julio), Marbella, en Málaga (20 de julio), Pinoso, en Alicante (3 de agosto) y Cambrils, en Tarragona (4 de agosto). El cantante ofrecerá distintas sorpresas como la colaboración con Aitana, finalista de OT 2017, conocida por el single «Lo malo», en el concierto del Palau Sant Jordi de Barcelona.

El almeriense suma seis discos de estudio y más de 700 conciertos en todo el mundo. A lo largo de sus 16 años de carrera, el almeriense se ha convertido en uno de los artistas internacionales más importantes. Las ventas de sus discos superan los seis millones de copias, alcanzando 48 discos de platino y 80 galardones nacionales e internacionales, destacando dos Premios Ondas y tres Grammys latinos.