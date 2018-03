ALTA VELOCIDAD Fomento llevará el tren hasta el Puerto de Almería El ministro De la Serna anuncia que mantendrá una reunión con el ente «Almería Alta Velocidad» para determinar la mejor opción

R. P.

ALMERÍA Actualizado: 28/03/2018 19:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con el compromiso imperturbable de que el AVE llegará a Almería en 2023, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este miércoles que además su departamento tiene decidido conectar esta infraestructura con el Puerto. El representante gubernamental, ha que sido reconocido con el Escudo de Oro de la Diputación, ha indicado que no está definida cómo se llevará a cabo dicha integración, por lo que ha emplazado a mantener un encuentro con la entidad «Almería Alta Velocidad» para decidir la mejor opción.

El titular de Fomento ha precisado que su departamento llevará a cabo en la provincia la licitación del «conjunto del corredor entre Murcia y Almería», la adjudicación de las obras en el paso a nivel de El Puche, «con un presupuesto de cerca de quince millones de euros», que estarían finalizadas en el verano del 2019, y la presentación de un estudio de viabilidad sobre la futura conexión ferroviaria con el Puerto de Almería. Además, ha mandado un mensaje tranquilizador a la sociedad almeriense al asegurar que una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, cuya aprobación negocia el Gobierno con la oposición, «no supondría ningún problema» para el desarrollo de la Alta Velocidad.

Al respecto, ha destacado la «capacidad para poder endeudarse y asumir compromisos» por parte de Adif Alta Velocidad «más allá de lo que exista en el capítulo de inversiones correspondientes». De este modo una «hipotética situación no deseable», como sería una prórroga presupuestaria, no truncaría los planes del Ejecutivo para avanzar en el desarrollo de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, puesto que «la prórroga de los presupuestos nunca supone una limitación de las consignaciones».

Por su parte, el consejero andaluz de Fomento, Felipe López, que presentaba la futura construcción de una rotonda en el término municipal de Vera, ha instado al Gobierno a «ponerse las pilas» para no volver a «perder una legislatura entera» con respecto al Corredor Mediterráneo y le ha exigido que el «ritmo» en la ejecución de tramos a su paso por Andalucía «sea equiparable» al que se ha dado al trazado hasta Murcia.

«Espero que esta legislatura no acabe, aunque me temo que no sea así, como la anterior, sin nada ejecutado, ya que se saldó con el tapiado de los túneles en Sorbas, lo que no es muy brillante», ha trasladado López, quien ha lamentado el «desdén» del Gobierno que preside Mariano Rajoy con «los intereses en infraestructuras de Andalucía en general, y de la conexión ferroviaria de Almería, en particular».