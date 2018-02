Antonio Canales, sobre el Festival de flamenco de Jerez: «Es un estercolero de animales apestosos» El bailaor publicó un mensaje incendiario contra el encuentro que organiza la ciudad gaditana, en el que iba a intervenir

M. M.

El Festival de Jerez es «un tremendo estercolero de animales apestosos. No tiene ningún nivel, ni clase, ni criterio, y ánimo a la gente a que no vaya». Así se despachó hace pocos días el bailaor flamenco Antonio Canales en su perfil de Facebook contra el encuentro que organiza la ciudad gaditana desde hace dos décadas. El escándalo ha sido mayúsculo toda vez que el artista tenía previsto actuar en dicho festival en su clausura el 10 de marzo en el teatro Villamarta, por lo que sus declaraciones eran más incomprensibles aún.

«A mi no me interesa nada o casi nada de lo que se presenta en el Festival de Jerez; aunque yo, por circunstancias ajenas a este bodrio, voy a intervenir en su clausura, porque a mi edad me tocan las pelotas llenas de pelos», explicaba Canales también en su mensaje que, a la postre, le ha costado caerse del cartel del festival jerezano.

Canales, que iba a actuar junto al joven bailaor Manuel Fernández Montoya, «El Carpeta», hermano de Farruquito. Ya no lo hará. Un comunicado de El Carpeta lo dejaba claro: «Manuel Fernández Montoya, 'El Carpeta', y su oficina management Faro Producciones, ante las circunstancias que se han ido desarrollando por las declaraciones de Antonio Canales, comunicamos que, en concenso con el maestro Canales, y, para no seguir alimentando la polémica y exacerbando los ánimos de los jerezanos, hemos tomado la decisión de que no asistirá al espectáculo que se estrena el día 10 de marzo en el teatro Villamarta». Además, su oficina de comunicación anunció que quien finalmente bailará con El Carpeta será su hermano, Farruquito.

Pero no es la única reacción que han provocado las declaraciones de Antonio Canales. La alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, exigió al bailaor sevillano una «disculpa» a artistas, profesionales y aficionados del Festival de Jerez, después de sus declaraciones.

La alcaldesa de Jerez aseguró que las palabras de Canales se «desacreditan» por sí mismas y ha añadido que a falta de varias semanas para el inicio del certamen ya se han superado las cifras de venta de entradas y matrículas para los cursos de formación del festival, que alcanza ya su vigésimo segunda edición y se celebrará del 23 de febrero al 10 de marzo.

Canales matiza

Ante el revuelo creado por su texto, Antonio Canales decidió matizar sus palabras. Aseguró el flamenco en un vídeo que las palabras que vertió durante el fin de semana sobre el Festival de Jerez se centran sólo «en la dirección» de este certamen. Canales aseguró que Jerez es una ciudad a la que «admira, ama y quiere» con «todo» su «corazón» y añadió que tiene «muchísimos amigos» en la ciudad y que respeta «muchísimo a sus artistas».

De nada sirvió esta matización. Canales se quedó finalmente fuera del espectáculo de clausura del festival y El Carpeta prefirió huir de polémica y sustituirle por su hermano, Farruquito.