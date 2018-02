Duros cruces de acusaciones entre administraciones por el narcotráfico La Junta reclama más medios policiales y el Gobierno, un Comisionado especial

R. MAESTRE

Tras los graves sucesos ocurridos en lo que va de semana relacionados con el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, asalto incluido al Hospital de La Línea para liberar a un narco hospitalizado y vigilado por dos agentes de la Policía, el rifirrafe político continúa. El miércoles fue un cruce de cartas entre la presidenta de la Junta Susana Díaz que le pedía al ministro del Interior Juan Ignacio Zoido más refuerzos para la zona y la respuesta de este calificando este caso como «excepcional».

Ayer continuaba el cruce de acusaciones entre la Administración central y la autonómica protagonizados en esta ocasión por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. El primero reprochó a la jefa del Ejecutivo andaluz tener «un profundo desconocimiento de la situación». En ese sentido, Sanz aseveró que La Línea presenta problemas sobre asuntos en los que «el 80 por ciento de las competencias» dependen de la comunidad autónoma, y son «educativos, sociales, económicos, de empleo, de formación, de vivienda, de transporte, medioambientales y de comunicaciones». «Pensar que en La Línea se van a solucionar los problemas sólo con más policías es no tener ni idea de los problemas de La Línea», enfatizó el delegado, que a la vez reclamó a la presidenta de la Junta que, «en vez de buscar la confrontación con el Gobierno de España en un tema como éste», ponga en marcha un Comisionado especial. Sanz propone que en el mismo «participen todas las administraciones», y que «se declare una zona de especial necesidad social, económica y en materia de empleo» a dicha localidad gaditana y, «especialmente, a determinadas barriadas y zonas» del municipio, porque los problemas que éste presenta «no son sólo de seguridad».

La propia Susana Díaz -que hoy visitará La Línea y se entrevista con su alcalde Juan Franco y los portavoces del Ayuntamiento- le respondió al delegado que se «deje de historias» y envíe más agentes. «En Andalucía se han perdido en torno a mil policías nacionales y otros tantos guardias civiles, un 6 por ciento de la plantilla, y eso no es de recibo», apuntó la también secretaria regional del PSOE.

Más incisivo incluso fue el comunicado del vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia Manuel Jiménez Barrios, que pidió al delegado del Gobierno que se vuelque con el problema de la violencia en el Campo de Gibraltar, y «si no está a la altura de lo que se espera, que lo deje». El vicepresidente manifestó que lo que tiene que hacer Sanz es dejarse de «excusas baratas» y mandar «más medios policiales para poner freno a la situación de violencia que vive» La Línea de la Concepción. Según Jiménez Barrios la alarma social provocada por los últimos acontecimientos «que no son los primeros y que alcanzan gran gravedad», no pueden «despacharse con ligereza».