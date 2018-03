Lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar El PP-A pide un mayor esfuerzo a la Junta de Andalucía para combatir el narcotráfico El presidente del partido, Juanma Moreno, anuncia la presentación en el Parlamento andaluz de un paquete de medidas extraordinarias y promete reactivar la Oficina Andaluza Antidroga

Soraya Fernández

La Línea de La Concepción Actualizado: 20/03/2018 16:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, considera insuficientes las medidas anunciadas por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para combatir el narcotráfico y el contrabando de tabaco en el Campo de Gibraltar, con especial énfasis en La Línea de la Concepción, y ha anunciado que el PP presentará en el Parlamento andaluz un paquete de iniciativas sociales, educativas y de empleo, al tiempo que promete la reactivación de la Oficina Andaluza Antidroga.

Así lo ha dicho este martes en una visita a La Línea antes de reunirse con la coordinadoras contra la droga Despierta, Alternativa y Barrio Vivo, para analizar la problemática que soporta la zona por estas actividades ilícitas.

"Debo agradecer a las asociaciones que luchan contra el narcotráfico su labor porque desde finales de los ochenta alzaron la voz e hicieron saber al conjunto de la sociedad que había un problema. Gracias a aquella batalla, las coordinadoras antidroga cogieron notoriedad y se tomaron medidas, y además se ha podido combatir el consumo de droga y reincorporar a muchos jóvenes. Estas entidades han hecho una labor impagable para la sociedad española y en especial para esta comarca", ha dicho.

Hace 25 años el PSOE prometió la Oficina Andaluza contra el Narcotráfico para personarse en los procesos penales contra traficantes. Si soy presidente de la Junta, pondré en marcha esa oficina y actuaremos contra los narcos. Pasaremos del papel mojado a los hechos.#LaLíneapic.twitter.com/hW1kvDfFFv — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 20 de marzo de 2018

Moreno ha reconocido la dimensión del problema del narcotráfico en esta comarca gaditana, en especial en La Línea, y ha asegurado que debe haber una respuesta de los poderes públicos. En este sentido, ha elogiado el diálogo entre Administraciones públicas, refiriéndose al encuentro que el lunes mantuvieron el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que pide más: "Celebro dicha reunión porque siempre hemos defendido que, lejos de la confrontación, que es estéril e inútil, la colaboración leal siempre aporta muchas más soluciones. Por tanto, es preciso el camino de la coordinación y de actuar conjuntamente entre todas las administraciones".

En este punto, el presidente del PP andaluz ha destacado el incremento de medios del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil anunciada por el ministro del Interior, lo que ha afirmado que es un compromiso "nítido" por parte del Gobierno de España, y ha señalado que la lucha contra el narcotráfico no se debe quedar ahí. Así, ha pedido a la Junta de Andalucía más medidas para atajar el problema de raíz y ha considerado insuficientes las anunciadas por la presidenta del Gobierno autónomo: "Las medidas anunciadas ya existen. Se trata de gasto ordinario y no de medidas excepcionales para una situación excepcional como la que se vive en La Línea y no nos parece suficiente ni ambicioso. En La Línea hay que hacer mucho más y al igual que al Gobierno le hemos pedido que haga un esfuerzo extraordinario se lo pedimos también a la Junta".

Por ello, ha anunciado que el PP va a trasladar al Parlamento andaluz un paquete de medidas en el ámbito social, laboral y educativo "para que los jóvenes de esta zona tengan más oportunidades y encuentren un empleo, y evitar así que caigan en la tentación del dinero fácil del narcotráfico. Hace falta que la Junta se comprometa en esta materias, en la que tiene las competencias porque además tiene la capacidad y los recursos para hacer un plan específico para el Campo de Gibraltar y La Línea, un plan pionero y excepcional".

Moreno ha añadido que si es elegido presidente de la Junta de Andalucía pondrá en marcha la Oficina Andaluza Antidroga, creada hace 25 años pero que ha lamentado no está operativa: "Dicha oficina se creó para que la Junta pudiera personarse en todos los casos de narcotráfico que considerara de interés general para perseguirlos. Lamentablemente, ha desaparecido y mi compromiso como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía es ponerla en marcha. Mi compromiso es pasar del papel mojado a los hechos", ha dicho.

Asimismo, ha agregado que el PP-A estará muy vigilante para que los acuerdos adoptados entre el Gobierno y la Junta de Andalucía se cumplan. "Ambas administraciones tienen que cumplir con esta importante parte de Andalucía".

Colaboración con Gibraltar sin renunciar a la soberanía

Sobre el impacto del Brexit, Moreno ha indicado que existe una oportunidad "de que comencemos a colaborar y coordinarnos, desde la lealtad institucional, para poder trabajar conjuntamente y que podamos utilizar instalaciones como el aeropuerto de Gibraltar".

Por ello y sin renunciar a la soberanía de Gibraltar, ha defendido la cordialidad y lealtad "entre las instituciones nacionales y de la colonia para llegar a acuerdos satisfactorios para ambos. La colaboración siempre es mejor que la confrontación".