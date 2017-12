DECISIONES Los cambios de Jorge Romero con respecto a Juan Merino en la previa de los partidos El nuevo técnico no dará lista de convocados en casa ni concentra al grupo esta jornada

El Córdoba CF se ha ejercitado este sábado por última vez antes de afrontar el duelo contra el Rayo Vallecano (domingo, 12 horas). Jorge Romero, como ya indicara en la rueda de prensa previa, no dará la lista de 18 convocados en el día de hoy. Así pues, hasta el mismo encuentro se desconocerá si Josema podrá tener cabida en el once o si algún jugador del filial blanquiverde, como en el caso de Víctor Mena, estará a su disposición. Esta medida ya fue empleada por Luis Miguel Carrión cuando se ejercía de anfitrión.

Los que seguro no formarán esta jornada son Javi Noblejas, en su contrato de cesión desde la entidad madrileña se estipuló que no podría enfrentarse al equipo que lo cedió, y Sergio Aguza, que recibió su quinta amarilla en El Alcoraz después de cometer una innecesaria falta a Sastre en el tiempo de descuento. Sí recuperará a Joao Afonso para el centro de la retaguardia una vez cumplida su sanción la semana anterior. José Manuel Fernández, otro de los tocados y que no acabó la semana pasada el envite, no contempló problemas en la semana. Tampoco habrá que perder la pista a Jaime Romero después de sus problemas físicos.

El técnico cordobés no ha estimado oportuno para esta ocasión concentrar al equipo en las horas previas, pero no descartó tomar una medida que implantó Juan Merino durante su breve estancia en el Córdoba CF. El saliente, con siete partidos y ningún triunfo en su haber (tres empates y cuatro derrotas), dejó el relevo a un Romero que se estrenará en la última posición liguera.

En cuanto a los entrenamientos, Romero aún desconoce cómo acontecerán. Carrión optó por abrir el mayor número posible a periodistas y aficionados mientras que Merino apenas dejó sin echar el «cerrojo» un par de sesiones a la semana. El joven míster del Córdoba CF sí subrayó que no tenía problema al respecto.

La continuidad de Romero sin la condición de interino dependerá del compromiso ante el Rayo Vallecano. Tras la disputa de esta jornada solo restarán dos para cerrar un 2017 preocupante: Almería, a domicilio, y Reus, en El Arcángel.