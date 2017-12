RATIFICADO Carlos González confirma la venta del Córdoba CF El exmáximo accionista reconoce el traspaso a Jesús León y Luis Oliver por 8,5 millones

El exmáximo accionista del Córdoba CF, Carlos González (Azaveco), ha confirmado en la madrugada de este jueves en el programa «El Transistor» de José Ramón de la Morena en Onda Cero la venta del paquete accionarial mayoritario del club a Jesús León y Luis Oliver, que han adquirido el 98,7% de la SAD a través de una sociedad compartida por ambos al 50%, tal y como informó ABC Córdoba este miércoles.

González, en tono calmado, explicó que ha vendido «por 8,5 millones de euros y con cero euros de deuda» el Córdoba CF a «Jesús León y Luis Oliver», que «compran el club con una sociedad al 50%». En cualquier caso, el empresario canario explicó que todo está pendiente de dos requisitos formales que no serán obstáculo para formalizar el traspaso. «Uno es que Prasa tiene un derecho de tanteo y retracto», con un plazo de «30 días para ejercitarlo». Además, que «cuando Prasa nos dé una respuesta, se formalice el contrato de compraventa y se haga el pago».

González, muy sincero, reconoció que «sí, he ganado dinero con el Córdoba CF», entre otra cosas porque cree «estoy aquí para ganar dinero», ya que «al presidente de la SER y de Coca-cola» no se le crítica por ganar dinero. De hecho, reiteró que «fui el primero en repartir dividendos» y ahora «lo hace el Sevilla», aunque el «CSD me dijo que no lo hiciera», pero que «Tebas y LaLiga me dijeron que sí».

A su juicio, se va tranquilo del Córdoba CF, a pesar de que lo dejó colista de Segunda y a ocho puntos de la permanencia, porque «dejo el club en manos de profesionales que saben qué se juegan y cómo se lo juegan», finalizó. En cualquier caso, criticó que «los cordobeses quieren que el Córdoba sea de un cordobés» y que desde el primer día siempre «noté rechazo» de un sector del cordobesismo. Además, cree que club necesita «tranquilidad y serenidad» y los nuevos propietarios «se la van a dar». «Con el tiempo he acabado dándome cuenta que le hacía más daño al club quedándome que yéndome», finalizó González.