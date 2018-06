AFICIÓN Córdoba CF | Aquí tienes los comentarios más emotivos de #YoSoyUnValienteCCF La iniciativa de @abccordoba ha sido un éxito en las redes de apoyo a los jugadores

La afición del Córdoba CF se ha volcado, una vez más, con su equipo. Los cordobesistas no han dudado en apoyar al equipo llenado las redes sociales mensajes con el hashatag #YoSoyunValienteCCF, una iniciativa de @abccordoba que ha sido un éxito por la participación del cordobesismo.

El aliento a los jugadores y la expresión del sentimiento cordobesista ha llegado en muchas formas: fotos, vídeos, arengas, peticiones, recuerdos y ganas, muchas ganas, de que llegue el sábado: «Me imagino ya el sábado con los pies en el Arcángel y mi afición y es que se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Se que mis jugadores y mi afición lo dejaran todo, por un sentimiento. Pase lo que pase siempre Córdoba».

#YoSoyunValienteCCF Me imagino ya el sabado con los pies en el Arcangel y mi afición y es que se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Se que mis jugadores y mi aficion lo dejaran todo, por un sentimiento. Pase lo que pase siempre Cordoba💚. #SoloParaValientesCCF — XaviCCF💚 (@Xavi05708772) 31 de mayo de 2018

Otros han compartido cómo vivieron otras finales de infarto del Córdoba en años anteriores y recordado que, si entonces se pudo, hay que hacerlo todo para tratar de repetir la gesta ante el Sporting: «Porque hemos estado en estas situaciones y lo hemos sacado. Getafe, Leganés, Anoeta, Cartagena, Pontevedra ...»

#YoSoyUnValienteCCF porque hemos estado en estas situaciones y lo hemos sacado. Getafe, Leganés, Anoeta, Cartagena, Pontevedra ... #SísepuedeCCF — Jose Mata (@jmatago) 31 de mayo de 2018

Y es que la afición del Córdoba CF es una de las mejores y no ha dudado en acompañar masivamente al equipo a otros estadios para inyectarle su pasión cuando más lo necesitaba: «Por eso he cruzado España unas cuantas veces esta temporada sólo por ti: días sin dormir, horas y horas de bus, una locura, y bendita locura! Gracias CCF por siempre mantenernos con ilusión, por luchar hasta el final. Te quiero».

#YoSoyUnValienteCCF por eso he cruzado España unas cuantas veces esta temporada sólo por ti: días sin dormir, horas y horas de bus, una locura, y bendita locura! 😍💚 Gracias CCF por siempre mantenernos con ilusión, por luchar hasta el final. Te quiero @Cordobacfsad — ChristianOsorio (@Chrisstianosori) 31 de mayo de 2018

Para muchos vivir en blanquiverde es todo un regalo y no dudan en hacérselo entender a quienes le rodean: «En febrero, cuando estábamos a 14 ptos de la salvación, me preguntaron ¿qué quieres para tu cumpleaños? Y yo contesté: el abono del ccf!!!!»

#YoSoyUnValienteCCF xq en febrero,cuando estábamos a 14 ptos de la salvación,me preguntaron ¿que quieres para tu cumpleaños? Y yo contesté: el abono del ccf!!!!. — ALEJANDRO RODRIGUEZ (@AlexBustos83) 1 de junio de 2018

En redes sociales, en el estadio y desde recónditos lugares, este sábado la afición coreará el himno, gritará y dará, una vez más, aliento a su equipo. Por ellos y por quienes les infundieron un sentimiento que es infinito: «En 2005 mi abuelo y yo pasamos un mal rato con aquella derrota contra el Valladolid. Ahí aprendí lo que era morir en la orilla. Ojalá el sábado no vuelva a experimentarlo. Ya que mi abuelo no está, me toca ser valiente por los dos».