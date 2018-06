SALA DE PRENSA Córdoba CF | Sandoval: «No tenemos una celebración, jugamos una final que tenemos que ganar» El técnico pide a los jugadores y la afición que rebajen la euforia y el posible «exceso de confianza»

En una extensa rueda de prensa de un cuarto de hora, el entrenador del Córdoba CF, José Ramón Sandoval, ha dado las pinceladas más importantes del partido de este sábado ante el Sporting de Gijón. El equipo blanquiverde se juega la permanencia en Segunda y el técnico lo ha demostrado en El Arcángel.

Motivación

«Confiaba mucho, hemos conseguido salir y sigo confiando, pero esta semana es cuando menos tienes que trabajar en la motivación, lo que hay que trabajar es en rebajar el exceso de confianza de los jugadores»

Final

«Se recordará a estos jugadores si lo conseguimos porque han hecho historia si se logra; no hay que motivar, es una final y no se juega, se gana; habrá alguna variante táctica y alguna sorpresa»

Cómo llevar el partido

«Los veteranos tienen que transmitir el sentido de lo que nos jugamos, tienen que dar calma porque va a ser un partido lento, no tenemos que ponernos nerviosos, porque el equipo ha creído desde la mesura y no desde la precipitación».

A por la ictoria o evspecular

«Hemos valorado mucho eso, pero no podemos jugar con fuego; en función de otros resultados podemos arriesgar un poquito más o menos, pero tenemos que ir a ganar aunque nos valgan el empate y la derrota, porque eso nos lo hemos ganado también»

Así llega el Córdoba CF

«Vamos a partir todos de cero en el último partido, nosotros hemos salvado tres partidos de match ball que si perdíamos, nos caíamos; ahora estamos fuera y con deuce, pero nos la jugamos a una sola bola; el que se equivoque va a caer»

Afición

«Nos lo jugamos con mi gente, ellos van a ver que la gente de la ciudad quiere quedarse; la celebración en Reus era porque habíamos salido de abajo, pero hay que contrastarlo. El público también tiene que rebajar el exceso de euforia. Tiene que venir a jugársela. Esto no es una celebración, nos jugamos los 41 partidos en solo uno. La gran euforia hay que ganársela y tenemos uno de los mejores rivales de la categoría enfrente, porque ha sido un equipo invencible durante mucho tiempo».

Sporting de Gijón

«Hay que ir a intentar ganar al Sporting, el rival no viene a empatar, vendrá a ganar, pero sin arriesgar tanto, porque ellos tienen un play off y eso va a pesar. Tenemos que marcar en la intesidad máxima para ganar el partido».

Vídeo sobre el Sporting

«Se utiliza para lo que se quiere. Lo hice para un grupo de amigos de Gijón que me quieren mucho y ellos me habían hecho otro... ¡qué si lo enseño! No era para la ciudad de Gijón ni para el equipo; solo para mi gente, pero lo ha publicado un medio que no me tiene demasiado cariño»

Expediente Huesca-Nástic

«Lo de Huesca y Nástic no me compete y no me voy a meter; todo son indicios, pero no tienen pruebas; no pasará nada hasta que no se pille a alguien con el carrito con el helado, pero no se puede acusar a un grupo o a unas personas, porque la inocencia está por encima de todo».