MERCADO DE INVIERNO Fichajes del Córdoba CF: Oliver asegura que van a venir «jugadores por horas y habrá muchas noticias» El Córdoba CF ha presentado al nuevo director generla deportivo y al primer fichaje de enero, Narváez

El nuevo director deportivo del Córdoba CF, Luis Oliver, y el primer fichaje del conjunto blanquiverde, Juanjo Narváez, han sido presentados este lunes al mediodía en la sala de prensa del estadio El Arcángel.

Oliver ha explicado que «van a venir jugadores por horas, pero jugadores que quieran venir y vengan con compromiso; estamos demostrando que el Córdoba va en serio, Narváez es el primero de alguno más de este nivel».

De las bajas, ha apuntado que «todo está abierto hasta el 31», aunque «desde el viernes ya podemos fichar, pero es una gestión que cualquier con cariño lo podría haber hecho. Dos reuniones, algunas bajas, una pequeña cantidad de dinero y voluntad». Sobre la llegada de Jesús Valentín y Jauregui, ha apuntado que «se está hablando y habrá muchas noticias».

Oliver «cree que hay solución» para la salvación, además ha desetacado que Cardoso y Gómez «están colaborando, pero el día 1 de febrero explicaré todo lo que hemos tenido que pasar».

Por su parte, Narváez, que ha lucirá el dorsal número 24, ha señalado que «puedo jugar en varias posiciones, pero me gusta estar por detrás del punta y ser libre por el campo y ser difícil de referenciar». «No me gusta hablar mucho y me gusta demostrarlo en el campo, soy inteligente y pudo ofrecerle en la finalización», ha finalizado.