Jorge Romero, entrenador del Córdoba CF: «No me han pedido opinión sobre los fichajes» El técnico explica que la dará si se la piden y que no ve correcto transmitirla públicamente

El entrenador del Córdoba CF, Jorge Romero, ha repasado este jueves la actualidad del equipo a dos días del partido ante el Sporting en Gijón. El preparador tiene la baja de Noblejas y la duda de si Stefanovic llegará mañana a tiempo para viajar. El técnico, además, ha dicho que cada día trabaja como si fuera el último por la interinidad de los dueños del club. También ha explicado que nadie le ha pedido aún opinión sobre los fichajes del mercado invernal.

Orgulloso del apoyo de la plantilla

«No sabría muy bien cómo contestarte. Me alegra y le da sentido a tu trabajo que a la gente para la que trabajas esté contenta contigo. Y mucho más cuando lo hacen jugadores de la talla de Alfaro, que es un referente del vestuario. Me siento feliz. Mi trabajo tiene sentido»

Supuesta interinidad hasta que lleguen los nuevos dueños

«Lo llevo bien desde que me dijeron que me iba a hacer cargo del equipo. He tenido ese sentimiento desde el primer día. Sabiendo que cada día puede ser el último, pero con la mentalidad de que puedo estar mucho tiempo. La ilusión supera a todo lo que pueda venir. Me centro en mi día a día».

Cómo lleva la situación de transición

«Estoy centrado en el día a día, sé que voy a Gijón. Sabemos que van a cambiar muchas cosas, pero lo llevo igual que si no cambiara nada. Los entrenadores nos ganamos el puesto cada día. Me lo juego cada semana».

Opinión sobre los fichajes de enero

«Realmente, hay una parcela deportiva que considero que tengo que dar mi opinión si me la piden. A partir de ahí, tengo en mi pensamiento lo que es necesario, pero no es el modo de hacerlo público sin haberlo hablando con ellos. No me han pedido aún mi opinión».

Vuelta al trabajo y estado anímico

«Han venido con un estado de entusiasmo por encima de lo que esperaba. Venían bien estos días de desconexión y que mejor que hacerlo de la forma que lo hicimos».

Bajas

«En principio solo Noblejas, porque tenemos que esperar si Stefanovic puede llegar para entrenar mañana».

Posible cambio de estilo por el Sporting

«De partida no firmo el empate, confío en que vamos a hacer un buen partido y vamos a sacarlo. Tendremos que buscar la respuesta óptima. Siempre trato de mandar ese mensaje de mandar en el partido, pero más que pelotazo, está el pase largo y el pase corto. Y el largo es tan válido como el corto. Dentro del fútbol hay fútbol bueno y malo, y en el bueno hay muchas formas de conseguirlo».

Necesidad también del rival

«Dentro de la igualdad, no sabemos cuál es el partido que nos beneficia. Ellos tienen las necesidades que tienen. Sabemos de las posibles dificultades que nos pueden poner y la mentalidad es de superarlas».