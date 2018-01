ASÍ LO VE EL TÉCNICO Venta del Córdoba CF: «Estoy centrado en el partido, es lo importante para mí» El míster agradece las muestras de apoyo y se mantiene al margen de la compraventa del club

Jorge Romero, técnico del Córdoba CF, ha comparecido en sala de prensa antes del partido que jugarán sus pupilos ante el Cádiz CF. El entrenador se ha mantenido al margen de todo el tema de la compraventa y ha agradecido las muestras de apoyo ofrecidas por parte de la afición blanquiverde.

El cordobés ha indicado que intentan «aislarse» de temas que no conciernen al terreno de juego, «ya que la esencia del fútbol es el equipo, los jugadores y estamos recibiendo el apoyo de todos». Precisamente ese aspecto es el más valorado por Romero. «Recibo a diario mensajes de tranquilidad y ánimo, de que van a venir a Cádiz y que nos estamos jugando mucho». Por ello, ha subrayado que van a «darlo todo y más por voltear la situación deportiva».

En cuanto a la opinión de Javi Lara sobre la situación extradeportiva, Romero ha comentado que son «libres de opinar lo que cada uno quiera». Lo que intenta en este momento es «mantenerme todo al margen que sea posible y eso ayuda a lidiar con la situación, estar más centado en lo que para mí es lo importante a día de hoy». Y de la visita de Cándido Cardoso al entrenamiento, el cordobés ha reseñado que transmitió «tranquilidad y que estemos en lo que debemos estar».

Para el duelo en Cádiz van «con la iusión que tenemos que ir y con la intención de necesitar un plus para una segunda vuelta con necesidades». En el vestuario existe «convencimiento de ello» y ha valorado al rival cadista. «Sufre poco cuando no tiene el balón, así que me imagino que podríamos dominar el juego por la posesión y se intentará generar ocasiones».

El análisis que ha hecho de su plantel es que «nos llegan poco y generan mucho, aunque hay situaciones de juego que se hacen bien». El problema reside «cuando el balón esta cerca del área por los costados». El grupo tiene que «implicarse porque se puede dar más, sino no tendríamos nada que hacer». No estará Noblejas y se esperará aún a Sergio Aguza y Sasa Jovanovic.

Por último, Romero ha recalcado que la parcela concerniente a los fichajes «es labor de otras personas pese a que sea el entrenador y máximo responsable de la plantilla».