Jorge Romero, técnico del Córdoba CF: «Los jugadores se marcharán pensando que se puede seguir en esta dinámica y conseguirlo»

J. M. SERRANO

Jorge Romero, técnico del Córdoba CF, ha declarado tras la victoria por 5-0 ante el CF Reus Deportivo que era lo que el equipo «necesitaba». Las sensaciones de semanas anteriores las hubiera cambiado por un triunfo que se ha «disfrutado, sobre todo por la situación en la que se está». No ha querido pecar de «falsa modestia» al indicar que ha tenido que «hacer poco» de cara a la reacción. «Trato de transmitir mediante una serie de directrices, hay que salir a jugar y son ellos quienes lo hacen».

Sobre la noticia de la venta de la propiedad, Romero no ha estimado hacer ninguna valoración. «No sé si debo entrar, no conozco el panorama», ha apuntado antes de reseñar que no considera que sea el «último partido» como técnico del Córdoba CF. Del capítulo de posibles fichajes, tampoco ha querido hablar de un tema que no le «pertenece». Ha ejemplificado dicha explicación afirmando que no le gustaría que el director deportivo «dijera quién debe jugar» y sí ofrecerá su valoración, si se la piden, de forma privada.

Las cosas le han salido bien al Córdoba CF y se ha conseguido «todo lo que estabas entrenando». Por ello, «la confianza se dispara» y es un regusto que ha llegado «desde estas dos semanas». Romero ha declarado que viene bien «terminar así» y los jugadores se marcharán pensando que «cuando vuelvan, se puede seguir en esta dinámica y conseguirlo».

Por último, Romero ha hablado de la lesión de Fernández y los debuts de Miguel Loureiro y Álvaro Aguado. «Llevaba antes de Almería con molestias y allí no jugó al 100%, puede tener una sobrecarga que lleve a rotura», ha subrayado. Del lateral y centrocampista, ha comentado que «son jugadores de la plantilla», estaba «contentos por ellos» y les devolvió «lo que se esperaba».

Aritz López Garai, entrenador del CF Reus Deportivo, ha remarcado que el Córdoba CF ha sido «mejor en todo» y que el resultado «ha sido justo». El vasco ha deseado «mucha suerte» al que fuera su club y le ha enorgullecido el recuerdo hacia su figura pese a la dolorosa derrota sufrida.