VESTUARIOS Jorge Romero, técnico del Córdoba CF: «Podemos rescatar cosas para el futuro» El nuevo técnico espera repetir en Almería la buena imagen ofrecida durante la primera parte

J. M. SERRANO

Jorge Romero ha comentado al término del encuentro que la recuperación del Rayo Vallecano se ha debido a «muchos factores». Lo principal ha llegado porque tenían delante a «un oponente sin nada que perder». Debido a ello, el Córdoba se ha visto obligado a tomar decisiones. «Había que compensar defensores con ellos o hacer daño si eres capaz de recuperar». La «responsabilidad» de no querer perder la ventaja ha obligado a los blanquiverdes a «presionar un poco más atrás» ante el perfil de los jugadores visitantes, una «inseguridad» a la hora de cubrir espacios indeseados.

El vestuario se ha quedado «triste y con la sensación de que lo teníamos y se ha ido la victoria». Sin embargo, Romero ha subrayado que se pueden «rescatar cosas» para el futuro. «Nos hemos enfrentado a un equipo que está a poco del ascenso directo y hemos sido superiores en la primera parte». El nuevo técnico ha comentado que deben «aprender de ellas y encontrar la continuidad para ir a Almería con esta intención».

El joven cordobés ha debutado como entrenador cordobesista, aunque ha estado «tan centrado en el partido» que no ha contado con «sensaciones diferentes al filial». No obstante, ha reconocido que ha sido un día «especial» por «el ambiente de fútbol» y no ha tenido nervios.

Por último, Romero ha expresado que Joao «ha sentido un dolor al girar el tobillo» y aún desconocen si se trata de dicha articulación o en otra zona. El lunes se someterá a pruebas.