Jorge Romero, técnico del Córdoba CF: «El Rayo Vallecano es el mejor rival al que nos podíamos enfrentar ahora mismo»

Jorge Romero, nuevo técnico del Córdoba CF, ha comparecido este viernes en sala de prensa con motivo del duelo ante el Rayo Vallecano. El cordobés ha reiterado su «ilusión y confianza», aunque es consciente de la responsabilidad por lo que requiere «el cargo, el club y la afición». En cualquier caso, ha recalcado que posee «mentalidad y actitud positiva» tras ver lo que los jugadores transmiten. Ha notado el cambio con respecto a otras categorías en «el entorno y la masa social». Sin embargo, ha considerado que las sensaciones son «iguales» y que, sobre el papel, ha realizado lo mismo que en etapas anteriores.

Romero ha declarado que entiende las dudas sobre él. «No me cuesta trabajo ponerme en el lugar del que piensa así: un chaval joven, que no tiene experiencia y en la situación que coge el club, pero para eso estoy aquí, para intentar que la gente cambie de opinión». Siempre se ha definido como «persona de club», si bien ha manifestado que está en el puesto «porque decidieron que tengo que estar y porque quiero y confío». Ese es el motivo que le ha llevado a pensar que no está ante un marrón como le preguntaron nuevamente en sala de prensa.

Se espera en El Arcángel una protesta de la hinchada contra la propiedad y Romero no sabe si su presencia servirá para «templar» los ánimos. «El que sale a jugar es una persona que tiene que conocer que eso va en su profesión, pero afecta», ha subrayado antes de reincidir en la empatía que siente hacia la grada. «Cuando no logras lo que esperas o crees que mereces, buscas responsabilidades, alternativas y haces lo que sea para que cambie».

El vestuario blanquiverde tiene «preocupación» debido a la marcha de la entidad. «Hay chavales que lo pasan mal y destaco que son jugadores que lo intentan, están convencidos de que pueden y de que están por debajo de sus posibilidades». La idea que imprimirá sobre el verde con ese plantel no será otra que «dominar los partidos», una fórmula que podrá llevarse a cabo «con el dominio del balón u otros argumentos». Romero se ha caracterizado por una línea de juego, aunque no se cierra «a nada en concreto». Pese a que su forma es más parecida a la de Luis Carrión, tampoco ha obviado la faceta de Juan Merino más defensiva.

El entrenador cordobesista no concentrará esta semana al grupo, pero no descarta hacerlo alguna semana. En cuanto a la lista de citados, no se ofrecerá cuando se juegue en casa, algo que ya hacía Carrión. Bajas seguras para el choque contra el Rayo serán Javi Noblejas, por contrato, y Sergio Aguza, por sanción. Habrá que esperar para ver si Josema entra definitivamente después de trabajar al margen. El único y principal objetivo para Romero es «ganar» y ha deseado «naturalizar a los jugadores y acercarlos a cada uno a su mejor versión».

No le plantearon el horizonte que le espera en el Córdoba CF ni ha abarcado la posibilidad de futuros refuerzos. «No me han dicho que si gano, sigo, así que solo miro día a día y los hombres que tenemos son los que están y los mejores». Romero, a raíz de ello, tampoco ha querido ponerse una meta de puntos de aquí a final de año. Y contará, salvo cambio de última hora, con Salva Romero como ayudante en el banquillo.

Por último, Romero ha hablado del Rayo Vallecano. «Es un equipo que busca campo contrario y ser vertical, mezcla juventud y experiencia, así que debemos de confiar en lo que venimos haciendo durante la semana, asumir quiénes somos, dónde estamos y ser conscientes de que el Rayo es el mejor equipo al que nos podemos enfrentar ahora por su dinámica».