PRESENTACIÓN José Ramón Sandoval, técnico del Córdoba CF: «Si falla la bala, a la próxima hay que tirar el revólver a la cabeza» El nuevo míster del club afronta con confianza el objetivo de la permanencia en Segunda División

J. M. SERRANO

@abccordoba CÓRDOBA 13/02/2018 13:55h Actualizado: 13/02/2018 13:59h

José Ramón Sandoval ha sido presentado este martes como nuevo entrenador del Córdoba CF por Luis Oliver, director general deportivo de la entidad. El empresario navarro ha indicado que su fichaje era «el revulsivo que hacía falta, un valiente y una persona a la que no le asustan los retos». Además, Oliver ha recordado la situación que ya afrontó con el Granada en Primera División. «Llegó faltando cuatro jornadas, a siete puntos de la salvación y lo consiguió; aquí faltan dieciséis y estamos a once, ¿por qué no lo va a lograr también en Córdoba», ha preguntado.

El técnico madrileño ha firmado hasta final de la temporada porque «lo importante es el presente» y no ha querido «hipotecar al club». Si se hace todo bien, «al final iremos de la mano», ha reseñado Sandoval. «La oportunidad de volver a entrenar» será uno de los factores que más valore de cara al futuro en caso de querer las dos partes que el vínculo contractual se amplíe.

Sandoval ha hablado, y hablará, con Jorge Romero, al cual ha felicitado «por ser un gran entrenador y gran persona». Ahora afrontará un difícil reto con felicidad, en una ciudad que conoce bien y teniendo el hándicap añadido en el corazón al ser su mujer de Pozoblanco. Recibió la llamada del Córdoba CF «el domingo por la noche». Evidentemente está la situación «muy fea» y muchos le comentaron que le puede «perjudicar» en su carrera deportiva. Sin embargo, ha resaltado el tema «querer es poder» como base de lo que pretende imprimir a sus jugadores.

El equipo de trabajo de Sandoval contará con Ismael Martínez como segundo entrenador y confiará en la labor de Sebas Moyano, Cristóbal Fuentes y Javier Poveda de las anteriores etapas. «Martínez es la persona que debe tener siempre un entrenador al lado porque me da la estabilidad y el equilibrio a la hora de tomar decisiones». Conoce a toda la plantilla, en especial a Sergi Guardiola con quien coincidió en el Granada. «Los jugadores que hay no están para los puestos de descenso, faltan los resultados y hay que matizar lo que falla».

Como curiosidad, Sandoval ha posado con una camiseta que mostraba el dorsal 30 a la espalda. Ha explicado que se debe a dos cosas, su primera «presentación oficial como profesional con la familia Ruiz Mateos en el Rayo Vallecano» y la «coincidencia» con los «puntos marcados para la permanencia».

El punto inicial residirá en tener «feedback» con los integrantes del vestuario. El fútbol es «un estado de ánimo y hay que intentar sacar lo que poseen estos jugadores». Como premisa estará «la valentía», pero va a premiar en el Córdoba «el resultado por encima de otra cosa» y el juego «llegará con la victoria». Las metas marcadas serán «por bloques de partidos para ir restando». Ir poco a poco en esa situación hará el jugador tenga «la cabeza más puesta en lo que queremos» sin «volverse loco por ganar un partido».

Su debut acontecerá precisamente ante el Granada, uno de sus exequipos, y cerrará la Liga contra el Sporting de Gijón, otro de los clubes donde entrenó. «Al Granada le hemos seguido mucho y a José Luis Oltra, que es un gran amigo mío, le pasará también que tendrá sensaciones encontradas». No obstante, la defensa «a muerte» de la camiseta blanca y verde tendrá que ser la premisa. «Si nos falla la bala, a la próxima hay que tirar el revólver a la cabeza», ha indicado en caso de que el primer duelo no salga victorioso.

No se ha considerado el cuarto técnico que pasa por el Córdoba, sino «el segundo desde que llegaron los nuevos propietarios con balanza para arriba». La situación dentro de la disciplina «ha cambiado de manera brutal», ya que antes «había crispación». Pese a ello, también ha reconocido que estuvo a punto de firmar en la era de Carlos González. «Existieron conversaciones a principios de mayo, creía que estaba ya todo hecho y al final no se hizo», ha comentado.

Por último, Sandoval ha hablado de los métodos de trabajo para su nueva escuadra. «Esta semana tendremos doble sesión de trabajo el miércoles y jueves pero sin meter carga física alta, solo para estar con el jugador y conocerlo». También ha confirmado que las sesiones de trabajo serán «a puerta abierta para que la gente vea lo que se quiere trabajar».

Bruno, Bambock y las posibilidades de salvación

Luis Oliver ha reconocido que se está trabajando hoy en LaLiga para intentar inscribir a Bruno y Bambock. «Hay diferentes criterios, nos han metido todas las primas de permanencia y también lo del entrenador anterior, por lo que vamos a intentar que los criterios sean más amplios y hoy o mañana puede existir la noticia». En cuanto a las opciones de salvación, ha reiterado que existen «las mismas posibilidades» que hace unos partidos.