La lesión de Edu Ramos, otra gran preocupación para el Córdoba CF

El Córdoba CF no solo ha perdido el partido disputado frente al Real Zaragoza, sino también ha podido perder a Edu Ramos por lesión después de una acción durante el desarrollo de la contienda. El centrocampista malagueño, que había regresado al once una vez superadas los problemas físicos de la jornada anterior, ha tenido que retirarse con evidentes muestras de dolor en su rodilla derecha tras chocar contra Alberto Benito.

El balón dividido peleado por ambos futbolistas en el centro del campo ha generado dicho encontronazo. Ramos al instante ha quedado tendido sobre el verde pidiendo la asistencia del servicio médico sureño. El 6 cordobesista no ha podido apoyar su pierna derecha y Jorge Romero lo ha relevado al momento dando entrada a Miguel Loureiro al campo.

Ese cambio, producido cuando todavía no se había cumplido el cuarto de hora, ha propiciado que Romero tuviera que variar la línea defensiva. José Manuel Fernández ha pasado al lateral izquierdo mientras que Loureiro ha hecho lo propio en el diestro. Javi Galán, el jugador que ha iniciado la contienda como defensor por la zurda, ha avanzado hacia el puesto de interior.

Javi Lara, nada más concluir el encuentro, ha confirmado que Edu Ramos ha recibido «un fuerte golpe» y que el de Churriana no es un hombre que suela «quejarse», por lo que todo parece indicar que la lesión podría ser de gravedad.