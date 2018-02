PRESENTACIÓN Las mejores frases de Luis Oliver en la rueda de prensa de este lunes El director general deportivo ha comparecido con el secretario técnico Daniel López Ramos

El director general deportivo del Córdoba CF, Luis Oliver, ha explicado todos los asuntos de la actualidad blanquiverde este lunes en una rueda de prensa tras la derrota del equipo ante el Barcelona B en El Arcángel, un tropiezo que ha calificado de «accidente» y que estuvo marcada por «las decisiones del árbitro».

El dirigente también ha atizado a Carlos González y su gestión, ha confirmado que Jorge Romero seguirá hasta el domingo en el banquillo «porque los resultados mandan» y ha señalado que espera inscribir esta semana a Bambock y Montelongo «cuando LaLiga» les valide «un seguro para cubrir los premios de los contratos por permanencia», el problema que les impidió inscribirlo como adelantó ABC en su edición digital y papel. Aquí te dejamos sus mejores frases:

Derrota con el Barcelona B

«Es un partido para el recuerdo, porque marca un antes y un después. Los que estaban han cambiado. Perder fue un accidente. Los árbitros se equivocan y siempre lo hacen con los pobres. Nos ganan en dos acciones desgraciadas».

Salir de la compra del club

«Fue muy duro. Aguantar a González con sus excentricidades. Me dolió porque venimos de una buena operación en el Betis. Al menos, me dejó ser empleado, que no lo he sido en mi vida.

Objetivo y lo que se ha encontrado

«La misión es subir en Primera, pero para quedarse, no por subir de rebote. Tenemos que hacerlo en cinco años. El club es una entidad desorganizada, sucia y caótica. Tenemos un proyecto salvador».

Otros clubes o negocios

«El Extremadura nos contrató para la dirección deportivo. El día antes de llegar aquí, rescindimos. El equipo lo hemos hecho nosotros. En Xerez estoy poniendo dinero como patrocinador para que no desaparezca».

Inscripciones de Bambock y Montelongo

«Nos encontramos con un problema que no contábamos. Llegó acuerdo con Carrión el día antes de irse. Le pagó 200.000 euros y LaLiga nos imputó 100.000 a nosotros. Es decir, nos ocupó el 25% de los 400.000 que teníamos para fichar. Además, había 75.000 euros de Narváez por permanencia (hay otro caso) que también nos computan. Lo vamos a arreglar esta semana. Hemos hecho un seguro de descenso, para no tener que pagar esos premios sino que lo haga el seguro en caso de producirse la salvaicón. Queremos inscribirlos durante la semana».

Cambios en la plantilla y límite salarial

«Es tan cruel que dan ganas de llorar. Sabíamos que teníamos un problema grave en defensa. Dimos 800.000 euros en bajas y LaLiaga nos dejó gastar la mitad, unos 400.000»

Destitución de Romero y llegada de Caparrós

«No le corresponde a Romero esta responsabilidad por experiencia y edad. El domingo por la noche pensaremos qué pasa, porque hay muchas formas de perder. Por ejemplo, perder ayer fue un accidente por decisiones arbitrales, pero aquí los resumtados mandan. Joaquín Caparrós vino ayer porque es mi amigo, nada más».

¿Por qué González sobrepasó el límite?

«Con pillinerías y con engaños. Puso un valor por lo que puedes vender muy alto que luego no cumplió. Se abrió demasiado. Lo hizo engañando. Ahora, eso lo lleva Jesús León. Nos tenemos que llevar bien con todos. Las criticas hay que llevarlas».

Futuro fuera de Cándido Cardoso y Álex Gómez

«Cómo lo digo. Se van a tomar medidas en breve. Los que han originado este desastre, no pueden seguir. Ahora, a los demás nos toca sufrir 5 meses de errores anteriores. Puede ocurrir que bajemos. La Segunda B es un pozo. No quiero pensar estar en Segunda B».

Muchísimas opciones de salvación

«La afición es espectacular, el club tiene grandeza y el equipo también la demostró. Creo que no vamos a bajar. Soy optimista. Vamos a sudar sangre. A nivel contractual no se ha firmado para seis meses, sino para más tiempo porque pensamos estar en Segunda. El potencial es para más tiempo».

¿Vender el 30% de Florin al Dépor?

«No. Lo único que tenemos es dinero que no nos dejan gastar. Nos esperamos a que tenga una oferta importante. Él ama al CCF».

Acuerdo con Carrión y no con Merino

«No dijo nada. Ni él mismo sabía si iba a firmar la venta. Es curioso que con Carrión sí y con Merino no. Nos ha quitado 25% para fichar. Lo ha hecho con desprecio».

Tiempo aquí

«El fútbol es ciclos. Hay 5 años. Enfermería para todos los dirigentes»

Instalaciones

«Son patéticas. Vamos a cambiar también los campos de entrenamiento. Donde trabajan los jugadores, tienen que estar en perfecto estado. Todo es una locura lo que ha pasado aquí».

Cantera

«Cantera la trabajamos bien. El filial va a ir para arriba. La necesitamos. Además, va a venir gente. El entrenador no tiene despacho en el estadio. Tenemos que remodelar las oficinas. Todo ha sido un desastre».

Límite de LaLiga, cómo está ahora

«Esperemos que con el seguro de descenso, liberemos las cláusulas de permanencia. No nos han dejado, por eso no hemos puesto el aval de dos millones. Jesús sí ha puesto 150.000 de aval. LaLiga son lentejas si quieres las comes y si no, las dejas. Si lo arreglamos y hay gente libre, intentaremos fichar. Fuentes no le convence, pero nos hemos sentado con él».

Los uruguayos

«Están con el visado y están para viajar. Son para el filial. Chuma llegó a tiempo para jugar con el B, pero esperamos que nos lo confirme la Andaluza».

La no venta el 29

La gestión anterior puff, pufff y puff. Teníamos 10 jugadores fichados. La gente desde el 2 de enero se va. Nos pasó con Tienza. También con Álvaro Vázquez. Hemos tenido que ir a Segunda B o a Primera. Igual no hacemos tan buen equipo si lo compramos el 29. Han venido por ser el 30 Aythami, Reyes y alguno más».

Relación con Quique Pina y Cádiz

«Puro interés mercantil, nada más»

Hay dinero para cambiar el entrenador

«Sí, quedan 18.000 o 20.000 euros. No dan para un jugador, pero sí para un entrenador»

Así está el límite ahora

«Se sobrepasó en 1,2 millones. Hemos gastado 392.000 euros. Las bajas han sido por 800 mil. Con eso y el aval de 150.000, nos dejaron fichar por la mitad: 400.000 euros. Ahora estaría seobrepasadon 800 mil. LaLiga computa cosas que no vamos a pagar porque tenemos un seguro (en referencia a los premios por permanencia). Lo ha hecho fenomenal Jesús allí. Nos han dado un bocadillo de mortadela, pero si tiene hambre...».

De los fichjes de González

«Puedes equivocarte en el 20% de lo que fichas, vale; pero en todos es complicado. Nosotroso con el 35% del dinero de ellos, hemos hecho esta plantilla. Su equipo era un 70% más caro que el nuestro ahora».

Ocho victorias para salvarse

«La permanencia va a estar en 47 y no se va a llegar a 50. Ocho victorias necesitamos. Hemos conseguido comunión. La gente jodida, pero contenta. Encantados con el presidente. Tenemos muchísimas opciones de salvarnos».

Problemas

«Voy a coordinar todas áreas. Me llamó el vicepresidente del Betis porque no le daban acreditaciones. Me enteré y vinieron del Sevilla, del Tottheham y el Borussia. Esto es una locura. Es la filosofía anclada del club. La del no. Cada minuto hay un incendio. Nos va a costar cambiar la filosofía del no. Aquí es todo que sí».

Sobre el futuro del doctor o director general

«No podemos tener contratos blindados que no sean de un jugador. Ahí también ocurrirán cosas. Se van a tomar medidas. El que la hace la va a pagar. El que lo hace mal no va a seguir. Pero, cuando no desembarcas y no puedes echar a todos».

Su imagen pública negativa

«La imagen pública de mí no es verdad. Me absuelven del caso del Bestis y no lo sabe nadie. Todos los días tenía portadas de todo lo malo en ABC. Hay mucho de leyenda. No como niños y no pego a mujeres. He cometido errores, pero también aciertos. La leyenda negra es más bonita. En mi vida, más caña que me ha dado el ABC no me ha dado nadie en la vida».

González

«No quiero dar mi opinión porque me podría una querella. Algunos tienen problemas presentes. Nosotros hemos salido vivos y han vivido de nuestro equipo en el Betis. Nos han dejado sin honor, pero ricos. Al fútbol hay que venir insultadico. La ciudad de Córdoba os debe a la prensa que se hayan ido los González. Es un bien social. Tendría una querella penal si digo lo que pienso. Amigo mío no va a ser. He dicho aquí el 1% de lo que pienso».

Contacto

«Viajar en bus el equipo era pura maldad y tortura. sEl Córdoba es un club simpático. Eso va a cambiar. Tengo 19.000 contactos en el móvil. Podemos hacer un equipazo. El Córdoba iba hacia la roca a sabiendas y nadie hacia nada. Gracias a que vendió y mira que he hablado con gente rara».

El error de González

«Se creen que es un negocio, pero es alma y corazón también. Lo primero es el sentimiento de la afición. Se ha ido con un bocadillo de mortadela y él se creerá que es mucho».

Fútbol sala

«No estoy para fútbol sala y el Itea ahora mismo».