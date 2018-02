EL DETALLE La primera remontada de la temporada da vida al Córdoba CF La última vez que los blanquiverdes voltearon un resultado fue frente al Girona en junio de 2017

El Córdoba CF ha logrado un triunfo vital frente al Real Valladolid que le ha permitido quedar a once puntos de la salvación de categoría. El 2-1 cosechado ante el cuadro de Pucela se ha gestado tras voltear el tanto inicial de Moyano. Los goles de Sasa Jovanovic y Sergi Guardiola en la segunda mitad han servido para dejar la victoria en El Arcángel y sellar la primera remontada de lo que va de campeonato.

La plantilla blanquiverde aún no había experimentado este curso la sensación de dar la vuelta a una situación adversa. Sí habían sufrido el panorama contrario, es decir, diana para romper las tablas y remontada del equipo contrario. De hecho, no hace falta irse muy lejos para encontrar un duelo donde el Córdoba CF acabó perdiendo después de adelantarse. El GranadaCF hace siete días consiguió hundir a un vestuario cordobesista que se las prometía muy felices con el gol de Alfaro. No obstante, Machís y Kunde pusieron el definitivo 1-2. Esa historia también se vivió contra el Barcelona B en la anterior cita disputada en casa.

La última remontada vivida por el Córdoba CF se había producido el 10 de junio de 2017 durante el choque que cerraba la Liga. El Girona, ya ascendido a Primera División, visitó El Arcángel sin nada en juego. Tampoco tenía el equipo de Luis Miguel Carrión nada reseñable por lo que pelear, así que las dos disciplinas midieron fuerzas sin presión alguna. Felipe Sanchón materializó el primero de la tarde sorprendiendo por alto a Razak Brimah. Federico Pivaccari, de penalti, y Carlos Caballero dieron la vuelta.