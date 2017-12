UNO POR UNO Las puntuaciones de los jugadores del Córdoba CF ante el Huesca Juan Merino ha apostado por otra revolución con seis novedades y cambio de sistema

JAVIER GÓMEZ

CÓRDOBA 02/12/2017

Pawel Kieszek (2). No pudo hacer nada en el 1-0 y el 3-0. Tuvo que hacer más en el 2-0. Alguna salida desmedida. Mal.

Fernández (1). Forzó para jugar. Acabó lesionado. David Ferreiro, su marca, puso las asistencias del 1-0 y 2-0, y marcó el 3-0. Sustituido.

Caro (2). Puso de su parte para jugar y eso merece respeto. En el campo, no dio el nivel, como el resto de sus compañeros.

Soler (2). El chaval tampoco es la solución para la sangría defensiva. Nervioso y algunas decisiones tardías.

Pinillos (2). No está, pero en Huesca no fue de los principales responsables. Salvó el cuarto en la prolongación.

Caballero (0). Al parecer, fue titular. También siguió tras el descanso. Luego fue sustituido.

Edu Ramos (3). Volvió a la titularidad, pero no es el freno que necesita el equipo. Recuperó el balón del 3-1. Vio la quinta amarilla y no jugará ante el Rayo Vallecano.

Aguza (1). También parece que jugó de inicio. Mejoró algo tras el intermedio. No está al nivel que merece el equipo.

Jovanovic (5). De lo mejor del equipo. Siempre intentó buscar la espalda y las diagonales. Otra cosa es el éxito de sus acciones.

Sergi Guardiola (5). El mejor, como siempre. Solo tocó dos balones, pero siempre con peligro. El primero lo pudo llevar a la red. El segundo, lo tradujo en el 3-1. Una isla arriba.

Alfaro (0). Quiere, pero no puede. La falta directa a la barrera del primer acto lo define ahora mismo. Cambiado.

Javi Lara (3). Dio otro aire al juego con el balón.

Javi Galán (2). No aportó cambios al partido.

Jona (0). Lento y sin aparecer.

*Las puntuaciones van de 0 a 10