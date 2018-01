MÍSTER BLANQUIVERDE Venta del Córdoba CF: «Queremos que pase lo que sea mejor para el club» Jorge Romero intenta centrarse en lo deportivo para remontar el vuelo ante el Albacete

J. M. SERRANO

@abccordoba CÓRDOBA 19/01/2018 13:16h Actualizado: 19/01/2018 13:16h

Jorge Romero, técnico del Córdoba CF, ha comparecido ante los medios en la previa del duelo contra el Albacete Balompié. El míster blanquiverde ha confirmado que Daniel Pinillos se encuentra «pasando reconocimiento médico» y que solo faltan «detalles para concretar la salida». Sobre Jona Mejía, otro de los jugadores que podrían marcharse, Romero ha indicado que está «con nosotros» y no hay noticias al respecto. Sí ha informado de unos problemas físicos que le impedirán estar el sábado, igual motivo por el que Sergio Aguza se unirá al listado de bajas en Liga.

El entrenador cordobesista ha comentado que no le cuesta «adaptarse a lo que tiene» pese a unos movimientos del mercado donde no le han comunicado «nada» de posibles fichajes. Deposita su confianza en el plantel y espera ellos «den lo que tienen» para revertir la situación. De hecho, el principal problema para el duelo está en el lateral izquierdo, algo que no le termina de preocupar. «Tengo claro lo que va a pasar y con la intención que tenemos podemos ganar en otra fase del juego». El que no será de la partida, en principio, será Javi Noblejas. «Tengo esperanzas en él pero ahora pasa por una falta de ritmo importante».

En cuanto al Albacete Balompié, Romero lo ha colocado como «ejemplo a seguir» desde la llegada de Enrique Martín. «A nivel ofensivo tiene mucho volumen de ataque, muy directo pero con intensidad y pasan de estar en un bloque bajo a moverse ofensivamente con muchos jugadores». El espíritu manchego es digno «de admiración» con muchos factores y una regularidad que les ha permitido «engancharse a la salvación».

Por último, Romero se ha referido al tema de la venta del Córdoba CF. «Queremos que pase lo que sea lo mejor para el club, intentamos estar centrados en el partido». Y para la afición, «no se le puede pedir absolutamente nada porque no nos lo estamos mereciendo».