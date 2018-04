Semana Santa La aglomeración en Cardenal González es la asignatura pendiente de la carrera oficial de Córdoba Las cofradías elogian el trazado, pero avisan de los tapones en la principal salida tras el recorrido común

Ha terminado el segundo año de la carrera oficial en la Mezquita-Catedral de Córdoba y su entorno y la sensación es la misma que en el momento de su estreno: el recorrido gusta y es el que da sentido a las estaciones de penitencia. Sin embargo, será necesario seguir haciendo pequeñas modificaciones y puliendo cosas para que cada año sea mejor. ABC ha querido conocer la opinión de las cofradías y ha hablado con hermanos mayores para que den su opinión de cómo han visto el recorrido común este año, y todo siguen contentos con el cambio, pero a su vez insisten en la necesidad de cuidar ciertas cosas.

Una de ellas no está en la carrera oficial sino cuando ésta termina. Es decir, en el momento en que se toma el palquillo de salida y comienza el camino de vuelta de cada cofradía. A excepción de menos de una decena de hermandades, todan siguen por la calle Cardenal González, que ha registrado grandes aglomeraciones.

Es lo que piensa, por ejemplo, el hermano mayor de Jesús Nazareno, Víctor Molina, quien explica que se forma «un tapón tremendo» en estas dos vías. Es el lugar elegido por muchos cordobeses que quieren ver a todas las cofradías que puedan sin moverse demasiado, y por eso lo hacen de manera estática, a menudo con sillas de plástico y en ocasiones con bastantes horas de espera desde antes de que llegue la primera a este lugar.

En la calle de la Feria, explica Víctor Molina, ha sucedido lo mismo, ya que es la salida natural para la mayoría de las cofradías, aunque otras buscan la zona de Lineros y el Potro. En esta parte el Ayuntamiento ha dispuesto vallas flexibles, que después el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, destacó como «muy positivas» para evitar las aglomeraciones excesivas, aunque se podían retirar fácilmente.

El Ayuntamiento, como afirmó el concejal Emilio Aumente en una entrevista concedida a ABC, no condiciona el trazado del recorrido común, que es competencia de la Agrupación de Cofradías, pero sí que recomienda que no haya demasiadas cofradías, y sobre todo no muy seguidas, que pasen por las calles Deanes y Conde y Luque, ya que su estrechez siempre representa un problema para la seguridad y para la atención.

En defensa de la carrera oficial

El hermano mayor de la cofradía de las Penas de Santiago, Jesús Casero, está contento con la nueva carrera oficial de la Catedral (su cofradía pasaba por allí desde 1999) y echa en falta que haya más gente que la defienda frente a las asociaciones vecinales y a los ataques de Izquierda Unida y de Ganemos Córdoba. Por ejemplo, «la hostelería tendría que dar la cara por la Semana Santa, ya que hace bastante negocio en estos días».

Otros hermanos mayores ven necesarios otros cambios para seguir perfeccionando el recorrido común. Es el caso del hermano mayor de la Estrella, Juan Rodríguez Aguilar, quien ve muy bien los cambios que se han realizado este año, pero alerta sobre un problema que además vive en directo por su condición de capataz. Es la rampa de la Puerta del Perdón, la que da acceso a la entrada principal a la Mezquita-Catedral desde la calle Cardenal Herrero.

En la actualidad, explicó, es una rampa muy corta que plantea muchas dificultades a los pasos de misterio de grandes dimensiones. Es el caso que él vive en los dos que lleva, sobre todo en el del Señor de la Redención, uno de los mayores de la Semana Santa, pero también el del Señor de la Caridad. «Cuando el paso tiene que empezar a girar todavía no está al completo en la rampa, lo que crea problemas, sobre todo para la integridad de los costaleros», afirma.

El hermano mayor de la Misericordia, José Manuel Maqueda, coincide en ensalzar la carrera oficial vigente desde 2017, pero sería partidario de «colocar más sillas y menos palcos, ya que parece que los palcos lo atoran todo». Hacer este cambio dejaría el espacio más liberado, afirma Maqueda, quien tampoco está convencido de la idoneidad de los palcos en el andén de la Mezquita-Catedral.