¿Cuándo fue la última vez que hubo dos Semanas Santas sin lluvia en Córdoba? El último periodo sin precipitaciones estuvo comprendido entre 1991 y 1994, ambos inclusive

R. C. M.

La Semana Santa de 2018 ha sido una Semana Santa casi completa en Córdoba, donde sólo dos hermandades (La Entrada Triunfal y Los Dolores) no pudieron realizar estación de penitencia por las inclemencias meteorológicas. Tras una Semana Santa de 2017 donde todas las hermandades pudieron completar su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, en 2018 no ha sido posible continuar con esta tendencia. Pero, ¿cuándo fue la última vez que hubo dos Semanas Santas sin lluvia en Córdoba?

Hay que remontarse hasta la década de los noventa, concretamente al periodo comprendido entre 1991 y 1994 (ambos inclusive) para encontrar un ciclo de varios años seguidos sin lluvia en la Semana Santa de Córdoba. En este tiempo, todas las hermandades que por aquel entonces procesionaban en la capital cordobesa pudieron completar su estación de penitencia sin problema. Un hecho que llama la atención, pues fue un ciclo de cuatro años consecutivos donde los cofrades pudieron disfrutar de la totalidad de las hermandades y que no se ha vuelto a repetir.

Desde entonces no ha habido dos años correlativos sin lluvia, sólo años intermitentes, por lo que no ha sido posible disfrutar de dos Semanas Santas completas en Córdoba desde la década de los noventa. Así, desde 1994 a la actualidad estos son los años en los que la lluvia no ha hecho acto de presencia: 1997, 1999, 2001, 2009, 2015 y 2017.