PRIOSTÍA Domingo de «estrenos» en la Semana Santa de Córdoba Los comercios de ropa, sobre todo los de moda infantil, abren la temporada de primavera con la campaña de Semana Santa

R. C. M.

Hay tradiciones que no sólo no mueren, sino que se consolidan y fortalecen con el paso de los años. Y una de ellas es aquella que nos lleva a estrenar algún atuendo cada Domingo de Ramos. Vale prácticamente de todo. Desde una corbata a una americana y camisa, una cazadora de «entretiempo» o un traje completo en el caso de los hombres; hasta un colorido vestido o un pañuelo, para las mujeres. Sin embargo, quienes se llevan la palma –nunca mejor dicho en este domingo de palmas- son los niños. Sus padres se vuelcan con ellos para que luzcan el mejor estreno para este día, lo que lleva a los comercios a prepararse durante la Cuaresma para que no falte atuendo alguno para los «peques» de la casa.

Patricia Mendiluce, un comercio de la calle de la Higuera (en Santa Rosa), resulta un buen ejemplo de lo que ocurre en los días previos al Domingo de Ramos. Aunque «no existe una campaña específica» del modo de las de Navidad o Verano, con fecha de inicio y final, la titular de este establecimiento, Vanessa Huertas, asegura que en estos días de atrás «hemos estado desbordados» y buena parte de la culpa de que esto haya ocurrido la tiene la incertidumbre meteorológica: «Hemos tenido clientes que vinieron a por un vestido para sus hijos y hace unos días han tenido que volver para comprar una rebeca o algo de más abrigo ya que no será un Domingo de Ramos».

Lo que no cabe duda es de que el ambiente que se respira en los comercios de moda es de verdadero Domingo de Ramos. Niños y adultos quieren lucir radiantes para esta fecha tan especial. Pero ¿cuándo empiezan las compras? Vanessa, de Mendiluce, apunta que ha sido esta semana cuando más ventas registran.

Pero, ¿qué compran?, ¿cuáles son las tendencias para este año?... Incide en que para los niños lo que se compra es casi siempre manga corta, pero que a última hora, como ha pasado este año, «vienen a por los leotardos y las rebecas». En cuanto a las tendencias, los padres suelen decantarse para el Domingo de Ramos «por lo clásico». Para este año «vuelven a llevarse los colores alegres y la media manga o la manga por aquello de que aún estamos en marzo», precisa Venssa Huertas.

Y para muestra un botón. El escaparate que ha lucido Mendiluce estos días de atrás plasma a la perfección lo que es un comercio preparado para esta especie de campaña no reglada previa al Domingo de Ramos. Se trata de unos modelos con predominio del rojo, un color vivo y alegre que seguro llena hoy las calles de Córdoba por parte de los más pequeños. Está claro que el Domingo de Ramos es también domingo «de estrenos».