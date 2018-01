ACTUALIDAD La procesión de San Rafael de Córdoba, un poco más cerca La idea de la hermandad es llevarlo a San Pedro el 7 de mayo

R. C. M.

@abccordoba CÓRDOBA 21/01/2018 01:28h

Poco a poco, la hermandad de San Rafael sigue dando pasos para conseguir que la venerada imagen del Custodio vuelva a bendecir las calles de Córdoba más de cinco años después de su última procesión, que tuvo lugar el 24 de octubre de 2012. En esta ocasión, el desfile tendría lugar el 7 de mayo, día en el que se conmemoran las apariciones al Padre Roelas, y el lugar de destino sería la Basílica Menor de San Pedro, con el objetivo de visitar las reliquias de los Santos Mártires.

«Es nuestra intención, y la de Don Fernando Cruz Conde -consiliario de la hermandad- que San Rafael protagonice una procesión el próximo 7 de mayo, y para ello seguimos trabajando», asegura Manuel Laguna, hermano mayor de la corporación letífica. Un objetivo que parece estar muy cerca de lograrse. «Se están dando pasos y somos optimistas al respecto». A pesar de que en 2012 San Rafael visitó la Catedral, Laguna avanza que en esta ocasión «será en dirección hacia San Pedro, para rendir culto a las reliquias de los Santos Mártires».

Como ya avanzó ABC Córdoba el pasado mes de octubre, la hermandad está inmersa en la adquisición de un paso propio para el Custodio. Un proceso que no está siendo fácil. «Somos conscientes de que hacer un paso nuevo es demasiado costoso, así que estamos valorando la idea de adquirir uno de segunda mano», señala Laguna. De hecho, ya han visto algunos. «Vimos uno en la provincia de Cádiz, pero no cuadraban las dimensiones con la puerta del templo». No obstante, hace tan sólo unos días Fray Ricardo les avisó de un paso en la provincia de Jaén que podría ser apto. «Estamos esperando que pueda darnos más detalles y si es así iremos a verlo», avanza Laguna.

Paso nuevo

Asimismo, según el hermano mayor de San Rafael, la compra a tiempo del trono no sería determinante para que la hermandad fijara definitivamente la procesión del 7 de mayo. «Tampoco descartamos pedir uno prestado si fuese necesario», matiza. Para poder financiar este proyecto, la hermandad de la iglesia del Juramento ha puesto en marcha una campaña. «Estamos solicitando la colaboración de entidades y organismos que tienen como patrón a San Rafael, como por ejemplo el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos o la Federación de Peñas, que están haciendo aportaciones para hacer realidad este proyecto», aclaró Laguna.

Actualmente, la corporación cuenta ya con 350 hermanos en nómina, que pagan una cuota anual más que asequible de 12 euros. No obstante, la intención de la cofradía gloriosa es «alcanzar al menos los 500», apunta Laguna.

Con paso propio o prestado, con más o menos hermanos, todo hace indicar que la Córdoba Cofrade disfrutará el próximo 7 de mayo de la procesión del Custodio de la ciudad hasta la Basílica Menor de San Pedro.