Semana Santa de Córdoba 2018: Las cofradías de vísperas marcan un prólogo de lujo

Acompañado por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Fe y del Consuelo (Martos) , el paso del Crucificado, exornado con clavel rojo, recorrió las calles del Figueroa con la presencia de numeroso público. No obstante, el momento más emotivo tuvo lugar con la entrada a la residencia de ancianos del barrio, donde los residentes le cantaron una salve.

Una devoción que traspasa Cañero

Señor de los Afligidos, de la Presentación al Pueblo - ROLDÁN SERRANO

Puede que sea el último año en el que el Nuestro Padre Jesús de los Afligidos procesione por el barrio que hasta ahora conocemos como Cañero y cuyo nuevo nombre aún está por decidir. Una posible modificación política que no restará ni un ápice de la devoción que este rincón de casas bajas mantiene hacia el titular de la parroquia de San Vicente Ferrer. Y es que, a pesar del poco tiempo que lleva instalado, Jesús de los Afligidos es ya un vecino más de Cañero, cuya plaza principal rozó el lleno para la esperada salida del «Ecce Homo» que tallara Manuel Martín Nieto.

No obstante, la salida del paso se hizo esperar, al igual que en el año de su estreno. Y es que, a pesar de estar programada a las 19.15 horas, los faroles delanteros no asomaron por el dintel del templo hasta cinco minutos antes de las ocho de la tarde. El retraso, sin embargo, no restó ilusión a los vecinos de Cañero, cuyos aplausos se mezclaban con el doblar de las campanas.

En cuanto a la decoración floral, la cofradía se decantó un año más por el color sangre de toro, que, junto con la clámide, hacían contraste con el blanco torso del Señor de los Afligidos. Bajo tímidas estrellas que asomaban en un cielo nublado, el paso caoba de Presentación al Pueblo iniciaba su periplo por las casas del barrio, en las que los vecinos esperaban en la puerta para celebrar esta jornada festiva en este castizo punto de la ciudad.

Un júbilo en el que puso su grano de arena la Agrupación Musical de la Redención, con marchas de carácter alegre como «Oración».