Semana Santa de Córdoba 2018: la nueva era se escribe con hilos de oro

Pronto a la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba no se le podrá decir nueva porque se habrá consolidado del todo. La de 2017 fue algo más corta, aunque no hubo cambios sustanciales más que en los palcos que había en el muro occidental , subidos a los graderíos, y que levantaron las protestas de Izquierda Unida.

La nueva carrera oficial no tiene más refugios que la Catedral, aunque el instituto Góngora mostró muchas carencias en 2016, el último año en que se pasó por Las Tendillas , así que la situación es muy parecida. La frecuente variabilidad del tiempo en Semana Santa puede hacer revertir en pocas horas cualquier situación.

Otro de los elementos más sujetos a los cambios es la música , pero la Semana Santa de Córdoba de 2018 ha supuesto una vuelta a cierto clasicismo, a marchas de toda la vida desde «Amarguras» a «Virgen de las Aguas» . No han faltado tampoco cordobesas, entre las que «La Sangre y la Gloria» de Alfonso Lozano parece asentada en muchos repertorios.

Si hace unos lustros había cofradías con problemas para formar cuadrillas de costaleros , la Semana Santa de Córdoba en los últimos años parece haberse librado de estos problemas y sus pasos están llenos. Eso sí: no todos tienen el nivel que corresponde a una ciudad como Córdoba.

El contraste de los nazarenos

Nazarenos de la hermandad de la Misericordia, al salir de San Pedro - VALERIO MERINO

Con muchas cofradías lanzadas a glorificar a sus costaleros, los nazarenos son en demasiadas los grandes olvidados de la Semana Santa de Córdoba. No es sólo que los cortejos no ganen en número: es que también hay numerosos cortes, a veces poca uniformidad y los costaleros no ayudan cuando van sin pudor entre las filas.

Las que han cuidado este elemento han recogido sus frutos, como la Sentencia y la Misericordia, que funcionan como un reloj en la cohesión y disciplina interna de sus filas, pero son las menos. Las de negro tienen asumido el orden de sus nazarenos, pero en otras el descuido es evidente.