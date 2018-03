Semana Santa de Córdoba 2018: Domingo de Ramos sin el inicio esperado, pero con el mejor final

Por esperada, la reacción no fue menos triste en las decenas de niños , y también mayores, que esperaban un milagro ataviados con su túnica blanca y trajes de hebreros . Allí, esperaron la apertura de puertas una hora más tarde para seguir acompañando a sus sagrados titulares.

Faltaban pocos minutos para las diez de la mañana y, aunque no había anuncio oficial, la desazón ya invadía las naves de la parroquia de San Lorenzo . Tras la bendición de las palmas, la junta de gobierno comunicaba la suspensión de la estación de penitencia de 2018 por el elevado riesgo de lluvia en las dos horas siguientes. Una decisión dolorosa para la corporación, que hace dos años sufrió un enorme aguacero que la obligó a refugiarse en el Instituto Góngora. Era mejor prevenir que lamentar.

Vestida de color blanco inmaculado, el palio de Nuestra Señora de la Palma presentaba una decoración floral en color blanco y rosa claro , en contraste con el azul añil de su palio. Un paso con techo de malla pensado para dejar pasar los rayos del sol y no para la lluvia. Quizás, por eso, lucía más bella que nunca en la oscuridad de su templo.

Espléndida y con toda la candelería encendida, Nuestra Señora de la Palma aguardaba la llegada de los vecinos y devotos, que se quedaron sin verla en la calle pero que no dudaron en acudir a San Lorenzo para rezarle. Cada año, el barrio espera a la Dolorosa, que ilumina y perfuma cada Domingo de Ramos con el alegre movimiento de sus bambalinas. Una hermosa estampa que no ha sido posible este año por culpa de la anunciada lluvia.

Gallardía trinitaria

El Señor Rescatado de Córdoba avanza entre paraguas en el Domingo de Ramos - VALERIO MERINO

El cielo amenazaba con seguir dejando precipitaciones sobre Córdoba pero la gallardía trinitaria de la hermandad del «Señor de Córdoba» hizo que los nubarrones acabaran disipándose. Sobre un calvario de iris morado y portando túnica bordada, Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado salió a la plaza de los Padres de Gracia -con casi 40 minutos de retraso- para reencontrarse un año más con la ciudad. Lo hacía en primer lugar, recuperando su posición original en el cortejo y eliminando los penitentes tras el Señor. Una situación que se solventó sin incidentes, ya que la cofradía había dado cuenta de ello semanas atrás y los cuerpos de seguridad del estado se encargaron de que todo transcurriera con normalidad.

Durante la primera parte del itinerario llegó a caer una leve lluvia que sin embargo no fue obstáculo para completar su itinerario sin problema. La Banda de Cornetas y Tambores de la Coronación de Espinas de Córdoba, por su parte, fue la encargada de poner los sones musicales tras la venerada imagen, interpretando un extenso y variado repertorio donde no faltaron marchas como «Eucaristía», «Y fue azotado» o el «Ave María». Ya de vuelta, y como suele ser habitual, no faltaron las saetas, sobre todo momentos antes de concluir su estación de penitencia.