BALONMANO El Adesal sueña con la fase final de la Copa en Málaga Una sublime segunda parte ante el Canyamelar le permite empatar a 23 en la ida

Málaga, sede de la fase final de la Copa de la Reina, está a un gol del Adesal. El conjunto de La Fuensanta se repuso de una mala primera parte en el partido de ida de los octavos de final ante el Canyamelar para terminar empatando (23-23) en el último segundo. El miércoles llegará el partido de vuelta en Valencia y queda claro que el Adesal tiene vida. Mucha.

La Copa de la Reina es un paréntesis para el Adesal, que busca estar de nuevo en la pelea por el ascenso. De ahí que Paco Bustos haya decidido que lo mejor es ir rotando jugadoras. Obviamente, sin olvidar el sentido competitivo que hace tan especial a su grupo de jugadoras.

Enfrente, el Canyamelar partía con la responsabilidad de ejercer de favorito por categoría. Sin embargo, como le ocurre a las de La Fuensanta, está más centrado en la Liga, donde sólo tiene dos puntos de ventaja respecto al descenso.

En los primeros minutos, el choque estuvo nivelado. Al menos en el marcador. Eso sí, se notaba que al Adesal le costaba más la elaboración de las jugadas de ataque. Como muestra, sólo computó una ventaja: el 1-0 de Alba Sánchez.

A partir de ahí, el Canyamelar se despegó en el marcador. Sus ventajas, poco más de 10 minutos, pasaron de 5-7 al 5-11, porque la portera Amparo Aguas echó un cerrojo a su portería. Ni el tiempo muerto de Paco Bustos ni las variantes de juego como mixtas o dobles pivotes solucionaron el problema. Por si no fuera bastante, Mendoza y Viscarelli, por si el pleito no lo ofrecía ya de por sí, aplicaron el reglamento en función a la categoría del equipo y no del juego. Fátima Suare, la principal afectada con dos exclusiones antes del descanso.

Tuvo un conato de reacción el Adesal con un mini-parcial de 2-0, pero el Canyamelar, a gusto con su renta, volvió a poner los 6 a poco antes del descanso. Sabía que se jugaba hacer del partido del miércoles un puro trámite. Eso sí, el equipo de La Fuensanta desperdició la opción de reducirlo con algunas imprecisiones antes del descanso (8-14).

Pulidos defectos en el vestuario, el Adesal de la segunda parte fue otro. Más bien, el de las últimas temporadas. Con instinto y sin mirar las dimensiones de un adversario presumiblemente superior. Por lo pronto, un parcial de 3-0 estrechó el marcador poniendo en alerta al Canyamelar.

Hasta un tiempo muerto solicitó su banquillo, ya que el partido entraba en un escenario que no esperaba. El Adesal subió los niveles ofensivos y defensivos, al tiempo que despertó a la grada al grito del «sí se puede». Y siguió reduciendo distancias, casi un partido nuevo. Casi el reingreso en la eliminatoria.

Pero el Canyamelar se vio con el 16-17 y quiso repuntar. Eso sí, sabedor de que el equipo de La Fuensanta estaba ahí, al acecho. Pero también los postes, que jugaron a favor de las valencianas en los últimos ataques, llegando a distanciarse nuevamente a tres goles.

Pero siguió sin resignarse el equipo de Bustos. Y, sobre todo, con cabeza, puesto que sabían que el partido tiene prolongación de 60 minutos en Valencia el miércoles. Fátima Suare puso el 22-23 a poco más de un minuto para el final. Una defensa feroz dio la opción del empate a falta de 15 segundos para el final. Eva Márquez firmó una igualada en nombre de un equipo que sigue soñando.