Municipal La alcaldesa de Córdoba dice que el cierre al tráfico privado de Ronda de los Tejares «no está en la agenda» El PP carga contra las «ocurrencias» y pide a Isabel Ambrosio «que se quede quietecita»

R. R./ R. A.

@abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 22/03/2018 12:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, acaba de desautorizar a su responsable de Movilidad, Andrés Pino, negando que la peatonalización de Ronda de los Tejares sea una posibilidad cierta. «No está en la agenda», ha asegurado en una comparecencia en la que estaba presentando el Festival de la Guitarra de este año.

El planteamiento de Isabel Ambrosio es bastante menos contundente que el realizado por su concejal que efectuó unas declaraciones públicas que vinculan el cierre de la calle al tráfico privado con la creación de un bus expreso que ocuparía toda la franja central de la avenida. El hecho de una medida como ésta con unas elecciones tan cerca llevó a la regidora a parar el reloj.

Peatonalizar Ronda de los Tejares no es una posibilidad cierta en estos momentos. Si acaso, dijo, constituye el objetivo de una reflexión de máximos que no está tomada. La realidad es que la creación del bus expreso sí que constituye un proyecto municipal avanzado. Si pasa por la avenida, reformar el tráfico no es una opción.

«Ustedes tienen la necesidad de poner titulares y de rellenar», ha dicho la alcaldesa sobre la cobertura periodística. El concejal de Movilidad realizó las declaraciones a varios medios de comunicación que abordaron el asunto con la extensión que socialmente tiene.

El PP se ha lanzado sobre el gobierno municipal por su anuncio que considera «otra ocurrencia más», ha afirmado el candidato popular a la Alcaldía, José María Bellido. Los populares han recomendado a Ambrosio «que se quede quietecita» en vez de iniciar un cierre del tráfico del Centro por decreto ley que tendría una influencia muy relevante.

Los populares han afirmado que no existe ninguna salida sobre esta cuestión que no incida en una intervención urbanística seria que dote el Centro de mejores equipamientos y exigió que se evite una actuación alocada sobre esta materia.