Política Bellido espera ser candidato a la Alcaldía de Córdoba en el primer cuatrimestre del año El PP arranca el calendario de nominación de aspirantes a las municipales

RAFAEL RUIZ

El portavoz municipal del PP, José María Bellido, espera que el partido le otorgue la responsabilidad de ser el candidato a la Alcaldía para las municipales de 2019 en el primer cuatrimestre del año, si se cumplen las previsiones del calendario pactado por la organización en la junta directiva andaluza. Bellido ha asegurado en numerosas ocasiones su plena disposición a tomar el testigo de José Antonio Nieto como referente electoral del PP. Hoy ha vuelto a realizar este ofrecimiento. «No he cambiado de opinión durante las fiestas», ha bromeado.

Los populares han diseñado un calendario que pasa primero por elegir a los candidatos de los municipios de menos de 20.000 habituales. Posteriormente, se designarán los de más de 20.000 en torno al mes de febrero. Los últimos serán los de las capitales de provincia para dejar tiempo a las dos ciudades más pobladas a realizar sus gestiones internas. Francisco de la Torre afronta su recta final tras una larga carrera política en Málaga. En Sevilla, desde la oposición, se trabaja en la alternativa a Juan Ignacio Zoido. La fecha definitiva de la designación será cuando ambas direcciones provinciales tengan clara su apuesta política.

El PP ha optado por no dejar pasar los tiempos en una suerte de movilización electoral general de cara a que la organización esté engrasada si se produce un adelanto. Legalmente, las municipales no se adelantan (son siempre el último domingo de mayo cada cuatro años) pero eso no es óbice para que el PP afronte electoralmente activada a toda su estructura y plantee una campaña de largo recorrido que permita a los candidatos hacer trabajo de calle por encima de las tareas de despacho.

Bellido recibió el testigo de Nieto cuando éste fue nombrado secretario de estado del Ministerio de Interior como una apuesta joven de continuidad. Se valoró en ese momento el trabajo de gestión y la disposición política del portavoz municipal. El político reconoció que no le preocupa que existan otros militantes que se vean capacitados para desarrollar el cargo y opten a la candidatura, cosa poco probable. Ha afirmado que ser alcalde de la ciudad es una de las mejores cosas que le pueden pasar a un político y que el PP tiene cantera.