SUCESOS Los bomberos sofocan un fuego en la acampada instalada bajo el Ayuntamiento de Córdoba Varias familias protestaban desde hace semanas por la falta de viviendas sociales

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han sofocado en la noche de este martes un incendio en la acampada que, desde hace semanas, estaba instalada en los bajos del Ayuntamiento de Córdoba y en la que dormían varias familias que piden una vivienda social.

Los bomberos tuvieron conocimiento del suceso alrededor de las 00.50 horas, tras ser alertados, según el parte de la Policía Local, de que las personas acampadas habían «pegado fuego a unos cartones». A la llegada de los agentes aún ardía uno de los cartones, y el fuego había afectado ligeramente al edificio, que tuvo que ser ventilado para extraer el humo.

Los bomberos extinguieron el fuego y los agentes procedieron a la identificación de las personas que estaban allí acampadas. Una de ellas, según el parte de la Policía Local, estaba «muy alterada» y vociferó a los agentes, «alterando la seguridad ciudadana y con una actitud agresiva hacia los mismos». El hombre trató de hacer responsable de los sucedido a la Policía y dijo desconocer quién había podido pegar fuego a los cartones.

Según el parte policial, las cámaras no han recogido imágenes del suceso, por lo que los agentes desconocen si fue provocado o fruto de un descuido. El personal de vigilancia del Ayuntamiento no observó «a nadie sospechoso por los aledaños», según el escrito policial. El suceso no dejó heridos y ninguno de los presentes tuvo que ser asistido. Sadeco ha limpiado la zona por la mañana. Las familias acampadas ya habían vivido un intento de desalojo a finales de enero.