REYES MAGOS La Cabalgata de Córdoba en diez claves Si la lluvia impide el cortejo los Reyes recibirán a los niños en la Diputación; si sale y acabará lo hará El Zumbacón

RAFAEL A. AGUILAR

¿Se acostarán esta noche los niños cordobeses habiendo visto a los Reyes Magos en la Cabalgata que organiza la Federación de Peñas bajo la tutela del Ayuntamiento de Córdoba?

1. La decisión del Ayuntamiento, antes de comer

La pregunta está en el aire hasta última hora de esta mañana, cuando el equipo de gobierno del PSOE e Izquierda Unida dará a conocer a los ciudadanos su decisión sobre si el cortejo real sale a la calle o no. La incertidumbre reinará hasta ese momento, porque el Consistorio siguió ayer en sus trece en relación al desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar: por más que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es firme —da un cien por cien de posibilidades de lluvia desde el mediodía hasta la noche—, el teniente de alcalde de Movilidad, Emilio Aumente (PSOE), se mostró optimista. «El único plan oficial que está en la mente del gobierno municipal es el de que la Cabalgata se celebre. La idea que está en la mente de los responsables municipales es que el desfile de los Reyes Magos sólo se suspenderá si la lluvia impide su celebración, pero no se frenará por temor a que caigan algunas gotas. El concejal socialista pidió «seriedad» para tratar el tema y que no se dude de que la seguridad estará garantizada sea cual sea el plan final.

2. El plan B: Reyes y niños, a la Diputación

Si el Ayuntamiento y la Federación de Peñas deciden que la Cabalgata no puede salir los Reyes se dirigirán a la sede de la Diputación, para que los niños y sus familias los saluden esta misma tarde. El horario de atención de Sus Majestades no está claro. Esta solución de urgencia es parecida a la que el equipo de gobierno armó en 2016, cuando la ciudad se quedó sin cortejo real debido a una fuerte tormenta registrada sobre las 16.00 horas y cuando los participantes en el desfile se dirigían en sus carrozas a la plaza de Santa Teresa desde el Estadio El Arcángel, que es donde se organiza la comitiva.

Retoques a carrozas, este jueves en El Arcángel -RAFAEL CARMONA

3. Adelantar la salida, descartado

Descartado por el Ayuntamiento el adelanto del horario de salida del cortejo —que está previsto a las 17.00 horas de la plaza de Santa Teresa, en el Sector Sur—, la Cabalgata echará a andar si la lluvia lo permite. ¿Si caen sólo unas gotas se pondrán los Reyes en camino? Está por ver. El teniente de alcalde Emilio Aumente ha barajado esta semana la posibilidad de que el cortejo se refugie en algún lugar del recorrido si la tormenta le pilla en medio de la fiesta, e incluso dio por hecho que el Consistorio tiene ya en mente dónde podrían guarecerse del agua los figurantes y las carrozas.

4. Los cortes de tráfico

Si la Cabalgata sale, los cortes de tráfico rodado comenzarán a partir de las 16.00 horas e incluyen itinerarios alternativos. La normalidad circulatoria se recupera a medianoche. En la plaza de Andalucía el Ayuntamiento se desviará el tráfico procedente de la avenida de Cádiz hacía la avenida de Granada y el procedente de ésta hacia la avenida de Cádiz. Estarán bloqueados todos los accesos al Paseo de la Victoria con tráfico rodado y se realizarán los desvíos oportunos. La avenida de Gran Capitán se cortará en la avenida de América. Las avenidas de las Ollerías y de la Agrupación Córdoba quedarán cortadas en su momento en ambos sentidos. Quedarán bloqueadas las calles que desemboquen en ellas.

Colocación del cartel de la carroza de la Cartera Real -RAFAEL CARMONA

5. Tests de alcoholemia a conductores

Por primera vez, el Ayuntamiento de Córdoba someterá a tests de alcoholemia a todas las personas que se pongan al volante de alguno de los vehículos que participan en la comitiva real. El teniente de alcalde de Movilidad y Seguridad, Emilio Aumente (PSOE), aclaró que esta decisión no se basa en la sospecha de que los conductores puedan ir bebidos o en experiencias negativas de otros años, sino en una simple cuestión de precaución. La Cabalgata se compone en esta edición de 28 elementos móviles y 17 de ellos necesitan de un chófer: todos ellos tendrán que pasar la prueba.

6. Más vallas en el recorrido

El refuerzo de la seguridad, que responde a patrones acordados con otras capitales de provincia andaluzas, pasa por la colocación de más barreras que separen al público de las carrozas, de modo que se eviten tristes sucesos como el acontecido en Málaga hace unos años, cuando un menor pereció arrollado por un carricoche. El resumen es que habrá vallas en 3,5 de los 5,4 kilómetros del recorrido, que arranca a las 17.00 horas de la plaza de Santa Teresa y finaliza a las 21.15 en la parroquia de San Antonio de Padua, en la avenida de la Agrupación Córdoba.

7. No pasa por la avenida de Barcelona

Una de las novedades del itinerario es que la Cabalgata no finaliza en la avenida de Barcelona como es tradicional, porque las obras de remodelación del Marrubial impiden que el cortejo gire hacia allí una vez que agote su paso por la avenida de las Ollerías. En su lugar, los Reyes Magos se dirigirán hacia la avenida de la Agrupación Córdoba, donde el cortejo espera terminar a las 21.15 horas, en concreto en la parroquia de San Antonio de Padua.

Carrozas con dibujos infantiles en el cortejo del pasado año -RAFAEL CARMONA

8. Autobuses de Aucorsa para los figurantes

El año pasado hubo un accidente en el que resultó herida una menor cuando la carroza en la que desfiló volvía desde la avenida de Barcelona hasta los bajos del estadio del Arcángel. Para evitar este tipo de situaciones el Ayuntamiento ha decidido que una vez que la comitiva llegue a su punto final, que en lugar de la avenida de Barcelona como es tradicional será este año la parroquia del Zumbacón, los figurantes se desplacen al punto desde el que empezaron su recorrido en autobuses de Aucorsa que la empresa municipal pondrá a disposición para tal fin.

9. Más seguridad en las carrozas

Cada carroza contará con un responsable que habrá de responder ante cualquier incidencia. Estará al frente de un equipo formado por seis personas que rodearán el vehículo además de por dos auxiliares más que tendrán la misión específica de que ningún niño intente acercarse a los bajos del carricoche para hacerse con juguetes o con caramelos.

10. Críticas del PP

El grupo municipal del PP dio este jueves por hecho, con la previsión de la Aemet en la mano, que la lluvia impedirá salir a la Cabalgata y exigió al cogobierno información sobre el «plan B» de llevar a los Reyes a la Diputación para recibir a los niños. El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, y la concejal Amelia Caracuel criticaron que a menos de 24 horas de la cita no se sabía aún si existe un plan de seguridad, cómo está previsto organizar la recepción o si se habilitarán aparcamientos para las familias que se acerquen en coche al Palacio de la Merced.