Mi carta a los Reyes

Baltasar López

Queridos Reyes Magos: Vaya por delante, majestades, mi agradecimiento porque en 2017 de nuevo nos trajeron lo que los adultos de Córdoba más les pedimos: puestos de trabajo. Lo malo es que, para 2018, otra vez lo primero en nuestras cartas es solicitarles muchos empleos. Estimados Melchor, Gaspar y Baltasar, si ven que no pueden cubrir nuestras enormes necesidades, dejen atrás su agria polémica con Papá Noel. Hagan una UTE con Santa y disparen las ocupaciones que nos puedan dejar. Falta nos hace. Pese a la mejoría de la economía, en nuestra provincia, de cada cien personas que quieren trabajar, 32 no pueden hacerlo. Somos el territorio de España con mayor tasa de paro.

Sabemos, eso sí, que no encuentran la colaboración que debieran en las Administraciones, que se merecen toneladas de carbón. Nuestra tierra necesita bastantes más fondos y proyectos de la Junta y del Gobierno central. En el caso de la capital, me detengo, Reyes, para demandarles que traigan al cogobierno PSOE-IU el libro «Ejecución de inversiones para novatos». Con eso, la nueva unidad de Contratación que el Ayuntamiento activará y el presupuesto de 2018 aprobado a tiempo, a ver si el nivel de materialización de las iniciativas del Consistorio abandona sus actuales porcentajes, tan pequeños como los Pin y Pon que llevan ustedes en sus sacos.

Sería bueno, además, que sus Majestades obsequiaran al Ejecutivo autonómico con un puñado de suerte, que nunca está de más, para la candidatura de Medina Azahara a Patrimonio de la Humanidad. Afrontará su examen en el año que acaba de arrancar. Con ese título, la Unesco nos haría un regalo del que nos saldrían viajeros y viajeros, de esos que tanto necesitamos y que tanto horrorizan a IU y Ganemos. Estos dos partidos están autoconvencidos de que Córdoba tiene la misma presión de visitantes que Barcelona o Venecia. Sería bueno que entregaran a los ediles de estas formaciones un presente: un desplazamiento a esas dos ciudades para que se enteren de una vez de lo que es tener problemas con el turismo.

Fuera de la política, Sabios de Oriente, hagan llegar a nuestros agricultores lo que más desean: la lluvia. La falta de precipitaciones amenaza con dejar yermas sus tierras. Cosechar un mal año en el campo no es precisamente lo que necesita nuestra economía, donde la agricultura sigue teniendo un peso importante. Acabo pidiéndoles algo que les habrá aparecido en muchas misivas; incluso en las de los peques: la salvación del Córdoba CF. Sabemos que eso dependerá de la plantilla que hay y de los refuerzos que lleguen en el mercado invernal, pero les tenemos que solicitar su colaboración. Toda ayuda vendrá bien para evitar la Segunda B. De todas formas, me da a mí que su mano ya se dejó sentir en la reciente salida del nefasto dueño que ha tenido el club. Melchor, Gaspar y Baltasar, no les entretengo más, que andan liados estos días. Hagan lo que puedan; sobre todo, por favor, con lo del empleo.