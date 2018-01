INFRAESTRUCTURAS CECO tiende su mano para impulsar el aeropuerto de Córdoba y pide mejorar la conexión AVE La Junta de Andalucía dice que «asumirá sus competencias» cuando llegue el momento

IRENE CONTRERAS

@abccordoba CÓRDOBA 02/01/2018 22:25h Actualizado: 02/01/2018 22:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Unión y trabajo en equipo en torno a un proyecto común para impulsar las posibilidades que las mejoras implantadas en el aeropuerto ponen al servicio de Córdoba en materia de turismo y comercio. Esa idea fue la expresada por la directora del aeropuerto cordobés, Sonia Martín, en la entrevista publicada ayer por este medio. Con la ampliación de la pista y el sistema AFIS a punto, sólo queda despertar el interés de las compañías, y eso es algo que la empresa pública de aeropuertos, AENA, no puede hacer por sí sola.

La respuesta a este requerimiento expreso por parte de las instituciones públicas cordobesas no ha sido precisamente entusiasta. Este periódico intentó contactar con el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba para conocer la postura de los cogobiernos de PSOE e IU en ambas instituciones, pero no hubo respuesta. Fuentes de la delegación de Turismo se limitaron a afirmar que por el momento no se han producido contactos al respecto. La Junta de Andalucía, por su parte, trasladó su compromiso de «asumir sus competencias al respecto» cuando llegue el momento de hacerlo.

Quien sí manifestó su ilusión con las posibilidades que se abren para la provincia con mejoras en el aeropuerto como la pista ampliada que podrá empezar a usarse a partir de febrero fue la patronal. El presidente de la comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Javier Campos, celebró una medida que contribuirá al «desarrollo» de una provincia «muy necesitada de realidades», más que de titulares y promesas.

El representante del sector turístico en CECO recordó la necesidad de quitarle a Córdoba el trágico título de la provincia con más desempleo de España, y para ello considera esencial que se lleve a cabo una transformación real con la que se tienen que comprometer fielmente todos los agentes sociales, económicos o políticos más allá de siglas e instituciones. «No es una cuestión de políticos y sindicatos», defendió Campos, que aseguró que CECO trabajará desde la «responsabilidad» para contribuir a esa hoja de ruta que el aeropuerto necesita para atraer a las compañías no sólo turísticas y comerciales, sino también de otros ámbitos económicos. La directora del aeropuerto ya señaló posibilidades de mercado como la aviación privada, la formación de pilotos o el mantenimiento de aeronaves.

Campos aportó además al debate una reivindicación a nivel personal. El presidente de la comisión de Turismo de CECO apuesta por retomar un proyecto que cayó en saco roto: el de mejorar las conexiones de los aeropuertos con las redes de trenes de alta velocidad de Andalucía. A su juicio, la comunicación directa por tren con las pistas internacionales de Málaga y Sevilla -a las que ahora podría sumarse Córdoba- mejoraría las posibilidades de una provincia que destaca precisamente por su situación geográfica y sus buenas conexiones de ferrocarril.