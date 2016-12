Cinco planes alternativos para cerrar el aÃ±o en CÃ³rdoba

Seguro que llevas años viviendo en Córdoba y aún no conoces todos sus museos. No te lo marques como un propósito de año nuevo y visítalos antes de que acabe 2016. Empápate de historia en el Museo Arqueológico y admira cómo retrató Julio Romero de Torres a la mujer cordobesa. Pásate por el Taurino para aprender más sobre el peso que la fiesta tiene en la historia de la ciudad, o visita el centro de interpretación de Medina Azahara para comprender mejor sus ruinas. Y si no quieres desconectar del espíritu navideño, en Rute tienes la solución.