INVESTIGACIÓN Una conversación grabada prueba los cursos para filtrar las preguntas de las oposiciones a bombero de Córdoba El docente que impartía la formación reconoce que tenía instrucciones para estos encuentros

RAFAEL RUIZ

Una conversación telefónica grabada entre dos candidatos a las oposiciones a 54 plazas de bombero en el Consorcio de Prevención de Incendios de la Diputación de Córdoba, a la que ha tenido acceso ABC, implica a la entidad en la organización de los cursos realizados en el centro cívico de La Carlota con el objetivo, según las primeras investigaciones, de dar a conocer entre un grupo de interinos los temarios y las respuestas correctas a los exámenes que se iban a desarrollar.

En sus declaraciones judiciales, tanto la vicepresidenta del Consorcio, Dolores Amo, como el gerente de la entidad, Juan Carandell, aseguraron que ellos no tenían nada que ver con los cursos. Que pidieron explicaciones al director técnico del Consorcio y presidente del tribunal que les dio su palabra de que no había ninguna relación. La conversación grabada contradice directamente esa afirmación. Y lo hace con dos personas que tuvieron acceso a los cursos. El primero, como alumno, cuando ya conocía que no tenía ninguna posibilidad de ganar una plaza de funcionario. El segundo, y más relevante, como instructor. Fue la persona que dio los cursos de formación a otros candidatos a las oposiciones. Dirigió las sesiones informativas que tuvieron lugar a lo largo del verano de 2016.

«La empresa»

Lo que afirma en la grabación la persona que impartió los cursos es que, en ningún caso, tomó esa iniciativa por voluntad propia. «Yo no me voy a levantar una mañana y voy a tener esa inspiración», afirma, con cierto desengaño. Lo que comentan los dos interlocutores es que la decisión de mandarlo a La Carlota la tomó «la empresa». Lo que sí queda claro es que había una hoja de ruta trazada basada en las reuniones formativas que, según un auto del juez, se realizaban sin teléfonos ni aparatos de grabación para evitar que se copiasen las preguntas.

Algo sí ocurrió que se quebró esa confianza interna. Los interlocutores realizan una referencia bastante expresa a la reunión que mantuvieron Amo, Carandell y los bomberos interinos a mediados de 2015. Los altos cargos de la Diputación niegan su existencia y afirman que solo se pasaron a saludar. La versión de los candidatos es la siguiente: «Cuando estuvieron el gerente y la vicepresidenta en la primera reunión nos dijeron que hiciéramos nosostros las bases». El opositor descartado llega a ser más gráfico: «los exámenes para tontos, las pruebas para cojos y los psicólogos, de la empresa».

La conversación vuelve a implicar a la presidenta y al gerente del consorcio provincial

Uno de los interlocutores reconoce que la filtración de las preguntas era de sobra conocida no solo entre los interinos sino entre el conjunto de los opositores, que superaron el número de 1.300 personas. La versión que dan los opositores en el audio grabado es que todo se desarrolló durante meses pero que «un mes antes» de los exámenes algo ocurrió y la posición del Consorcio de Bomberos cambió de forma tajante. Según la versión que se da en la conversación, fue el director técnico -y presidente del tribunal-quien estuvo «en Priego», donde también se dieron cursos, «para decirnos que, de La Carlota, nos olvidáramos y eso fue un mes antes de las oposiciones». En concreto, en los compases finales del mes de noviembre del año 2016, cuando los exámenes estaban a punto de iniciarse.