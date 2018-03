FÚTBOL El Córdoba B empata ante el Club Deportivo Badajoz bajo la lluvia (1-1) David Moreno igualó el tanto inicial pacense para conceder un punto al filial blanquiverde

J. M. SERRANO

@abccordoba CÓRDOBA 03/03/2018 17:53h Actualizado: 03/03/2018 17:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Córdoba CF B empató a uno frente al CD Badajoz en un duelo muy parejo. Los pacenses se adelantaron en el marcador cumplido el minuto 69 gracias a Ruano. David Moreno, solo dos más tarde, consiguió las tablas para cerrar un duelo marcado por la lluvia.

José María García, técnico del filial blanquiverde, no introdujo ninguna variación en el once que sacó los tres puntos de la Nueva Condomina la semana pasada. Alberto repitió bajo palos al igual que Graví en el lateral diestro. Filip Jankovic se asentó de titular como también Alberto Quiles al no disponer de minutos con el primer equipo. Juan Marrero, míster del CD Badajoz, llegó al estadio El Arcángel con los excordobesistas Fran Morante, Javi Pérez, Guzmán y Ruano.

El primer tramo del duelo presentó a dos equipos sin apenas mordiente arriba. De hecho, la primera opción de peligro aconteció en el minuto 19 tras una falta sacada por Javi Pérez y que remató Fran Morante desviado. Esa acción motivó a los visitantes que probaron a renglón seguido a Alberto con remate de Juanma. Sin embargo, la más clara se presentó en el 24 cuando Guzmán no supo definir ante el meta blanquiverde un pase en profundidad.

La lluvia no paraba de caer en Córdoba mientras el juego se desarrollaba cerca de la portería sureña. El central Jesús Muñoz, de testarazo, volvió a sumar una nueva acometida sin fortuna para los pacenses. Los últimos minutos del primer acto estuvieron rodeados de polémica tras una falta de Ghan que provocó un conato de enfrentamiento en la banda. El 0-0 se mantuvo pese al claro dominio del Badajoz y dejó todo abierto para la segunda mitad.

Poco varió la tónica del encuentro tras el receso. El cuadro de Marrero llevó la manija aunque no encontró los palos de Alberto. El que estuvo a punto de sorprender antes del 60 fue Waldo para el Córdoba B con un chut que se perdió rozando la escuadra. El carrusel de sustituciones empezó a producirse a partir de entonces y los extremeños ofrecieron un plus arriba. Álex Rubio, en el 68, mandó al larguero un esférico de cabeza. Justo en la siguiente oportunidad, Ruano aprovechó un balón muerto dentro del área para romper las tablas.

No obstante, el filial igualó segundos más tarde gracias a un tiro ajustado de David Moreno. El extremo recibió una perfecta asistencia de Laro Setién para batir a Fernando abajo. Y a continuación, Waldo se inventó un pase de tacón hacia el propio Moreno que estuvo a punto de voltear el choque.

El tramo decisivo mostró a una entidad blanquinegra que quiso el segundo y lo tuvo en las botas de Álex Rubio. Sin embargo, la expulsión de Jesús Muñoz frenó su ímpetu arriba y provocó el posterior reparto de puntos que deja al Córdoba B en el play out de descenso hasta la disputa del resto de la jornada.

FICHA TÉCNICA:

CÓRDOBA CF B: Alberto, Graví, Esteve, Copete, Víctor Mena, Jordi Ortega, Emiliano Ghan (Andrés, 74'), David Moreno, Waldo (Sillero, 80'), Filip Jankovic (Laro Setién, 55') y Alberto Quiles.

CD BADAJOZ: Fernando, Rafa Navarro, Fran Morante (Manu, 64'), Jesús Muñoz, Álex Herrera, Javi Rey, Javi Pérez, Ruano, Guzmán (Joaqui Flores, 62'), Álex Rubio y Juanma (Eloy, 78').

GOLES: 0-1, Ruano (Minuto 69). 1-1, David Moreno (Minuto 71).

ÁRBITRO: Gallego Gambín (comité murciano) amonestó con cartulina amarilla a los locales Víctor Mena, Ghan, Waldo, Jordi Ortega, Graví y a los visitantes Ruano, Javi Pérez, Álex Rubio, Álex Herrera, José Ángel. Expulsó por doble amarilla a Jesús Muñoz en los visitantes.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la vigesimoctava jornada en el Grupo IV de Segunda División B disputado en El Arcángel de Córdoba.