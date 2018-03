FÚTBOL El Córdoba CF B no tira la toalla tras vencer a la Real Balompédica Linense (0-1) El solitario gol de Alberto Quiles hizo justicia y deja la salvación a dos puntos de diferencia

J. M. SERRANO

El Córdoba CF B recobró un poco de aliento tras vencer en el tiempo de descuento a la Real Balompédica Linense por 0-1. El gol de Alberto Quiles concede cierto crédito a los cordobesistas dejándoles en posición de play out y a dos puntos de la permanencia.

José María García, técnico del filial blanquiverde, repitió el mismo once que empató a uno la jornada anterior contra el Lorca Deportiva. Julio Cobos, míster local, era consciente de que el triunfo en su feudo podría permitir a sus pupilos pelear hasta el final por meterse en el play off de ascenso a Segunda División.

El cuadro cordobesista salió sin complejos al terreno de juego y dejó el primer aviso del partido con remate de Sillero. La Balompédica Linense reaccionó y dispuso de una opción a balón parado que el defensor Gonzalo no concretó en gol. El Córdoba B, sin embargo, siguió dominando los compases iniciales y Sebas Moyano tuvo en sus botas el primero de la matinal en un mano a mano solventado por Alberto con el pie.

Los de García encontraban espacios por las bandas, sobre todo en la de un voluntarioso David Moreno, aunque sin obtener recompensa. Sillero y Sebas Moyano volvieron a protagonizar acciones ofensivas que pusieron contra las cuerdas a los linenses. Los locales, antes del receso, registraron dos claras oportunidades para desnivelar la balanza a su favor. Primero fue Sergio Molina quien no pudo ajustar su potente lanzamiento entre palos. Mauri, a renglón seguido, falló por poco un inapelable testarazo llegando desde atrás.

La segunda mitad no varió demasiado el panorama ya visto con anterioridad. El conjunto blanquiverde llevó peligro desde el arranque con un Alberto Quiles que mejoró sus prestaciones. No obstante, otra vez Sebas apareció en el 56 mediante un centro que se envenenó y no acabó en el 0-1 por muy poco. Tampoco acertó el extremo en un nuevo mano a mano resuelto por Alberto.

El equipo entrenado por Cobos quedó a merced de lo que el filial pudiera conseguir en alguna de sus acometidas. La participación del cancerbero de la Balompédica fue digna de mención evitando la diana a la salida de un córner cuando quedaban diez minutos. Pese a ello, nada pudo hacer en el minuto 90 después de una buena volea que Alberto Quiles alojó en el fondo de las mallas.

FICHA TÉCNICA:

BALOMPÉDICA LINENSE: Alberto, Gonzalo, Olmo, Özcan, Carrión, Ismael Chico, Sana, Gato (Espinar, 82'), Mauri, Sergio Molina (José Ramón, 67') y Stoichkov (Juampe, 42').

CÓRDOBA CF B: Alberto, Eric, Kike, Soler, Víctor Mena, Jordi Ortega, Esteve Monterde, Sebas Moyano (Chuma, 85'), David Moreno, Quiles y Sillero (Waldo, 59').

GOLES: 0-1, Quiles (Minuto 90).

ÁRBITRO: Conejero Sánchez (comité extremeño) amonestó con cartulina amarilla a los locales Chico y Olmo y a los visitantes Sebas Moyano, Sillero, Jordi Ortega, Esteve Monterde.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la trigesimoprimera jornada en el Grupo IV de Segunda División B disputado en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).