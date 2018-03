SORTEO DE ESTE JUEVES El cupón de la ONCE deja medio millón de euros en premios en Lucena Catorce afortunados se reparten 490.000 euros del punto de venta de la Plaza Alta y Baja

J. P.

@ABCCORDOBA Córdoba Actualizado: 16/03/2018 12:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sorteo de la ONCE de este jueves dejó en Lucena un premio de casi medio millón de euros gracias al vendedor Eusebio Priego, que vendió 14 cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 490.000 euros en su punto de venta ubicado en la Plaza Alta y Baja, a las puertas de una farmacia en pleno centro lucentino. El vendedor cree que los 14 afortunados son en su mayoría vecinos de Lucena que le compran «cupón a cupón».

El mismo sorteo, que estaba dedicado al pueblo oscense de Plan, dentro de la serie monográfica dedicada a los municipios con nombre singular, ha dejado 70.000 euros en Málaga capital, 35.000 en Cártama en la Costa del Sol y otros 35.000 en Los Barrios (Cádiz), por lo que en total ha repartido 595.000 euros entre las provincias de Córdoba, Málaga y Cádiz y ha llevado el resto de premios hasta Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana.

«Estoy regular –decía-, porque siempre me había quedado a uno, siempre a uno (a un número de dar el premio mayor) y no lo he podido dar hasta hoy, y ahora estoy muy emocionado, es una cosa que no se puede explicar con palabras, porque todos los días piensas que lo vas a dar. Los que vendemos el cupón queremos eso y cuando llega es una emoción muy grande».