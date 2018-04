FORMACIÓN La diplomatura en Magisterio fantasma de la alcaldesa de Córdoba El currículum de Isabel Ambrosio en la web del PSOE citaba una carrera que nunca tuvo

RAFAEL RUIZ

CÓRDOBA Actualizado: 17/04/2018 12:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La página web del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) modificó durante el lunes 16 de abril el currículum vitae de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, eliminando la formación académica que llevaba años colgada en la parte de biografías de cargos públicos. Lo hizo tras la llamada recibida por este periódico en la Alcaldía de Córdoba cuando se detectó que en la web de la dirección federal del partido aparecía que la primera autoridad municicipal como diplomada en Magisterio por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Este periódico se puso en contacto con un portavoz de la Alcaldía para intentar contrastar el dato de la formación académica. La regidora nunca ha ocultado que una de sus grandes frustraciones es no haber acabado el paso por la Universidad. Por eso mostrar una diplomatura -el actual grado- que no tiene no es un hecho habitual.

Fuentes de la Alcaldía dijeron casi de inmediato que el currículum que maneja el Partido Socialista debe de ser un error y que no conocían la fuente de la información. Desde que este periódico llamó hasta que se modificó el documento pasaron apenas unos instantes. Si ahora se consulta aparece la realidad: que estudió Bachillerato en la Universidad Laboral de Córdoba. Sin embargo, da la impresión que la diplomatura en Magisterio de la UNED lleva años en la base de datos pública del PSOE, error que no se repite ni en la web municipal ni en las referencias de sus anteriores cargos en la Junta.

Currículum que figuraba hasta el lunes 16 de abril en la web del PSOE, donde figura que Isabel Ambrosijo es diplomada en Magisterio por la UNED -ABC

El documento parece tener, como poco, tres años y ha pasado desaparecibido hasta que el caso Cifuentes ha abierto el interés por los títulos que muestran los políticos. Una clave es que la autenticidad parece contrastada. Todos los puestos que aparecen en el currículum son, efectivamente, los que ha tenido la alcaldesa desde su entrada en la actividad pública. Ambrosio lleva concatenando puestos orgánicos y públicos desde 1996. Es decir, 22 de sus 47 años de edad (cumple los 48 el próximo 18 de julio). Es decir, secretaria de Organización de la ejecutiva municipal con José Pastor, de la provincial con José Antonio Ruiz Almenara (que fue su gran valedor), parlamentaria y delegada del Gobierno.

Currículum que se actualizó al mediodía del 16 de abril, donde reza la información que sí se ajusta a la realidad -ABC

El documento original usaba como correo de contacto la página web que se creó exclusivamente para dar difusión a su candidatura y que aún se encuentra activa aunque nunca se actualice. La alcaldesa tiene un perfil laboral algo distinto al de una parte de la clase política: tiene una plaza de funcionaria de técnico de Información Juvenil en la provincia de Córdoba. Sin embargo, lo que llamada poderosamente su atención es su escasísima relación con el mundo laboral privado.