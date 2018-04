DOBLE CRIMEN DE PRIEGO El crimen pasional, posible móvil del doble asesinato de Priego de Córdoba La Guardia Civil trabaja con esa hipótesis como la principal y ya podría haber algún sospechoso

La Guardia Civil trabaja con el crimen pasional como principal hipótesis para explicar el doble asesinato cometido la semana pasada en Priego de Córdoba, según ha podido conocer este medio. Algunos vecinos de la localidad de la Subbética y fuentes de la investigación han indicado a ABC que los fallecidos, que responden a las iniciales de J.L.G.B., de 43 años y natural de Priego de Córdoba, y J.A.R, de 23 y natural de Lucena, eran pareja.

De hecho, una de las líneas de investigación, abierta por el momento, que maneja la Guardia Civil, según ha podido saber este periódico, apunta a un posible crimen pasional con la implicación de un tercero, aunque no se descartan por el momento otros aspectos en el mismo rango. El caso está bajo secreto de sumario y ya podría haber algún sospechoso.

Los cuerpos fueron hallados el domingo por la tarde pero los dos varones estaban desaparecidos desde el jueves. Se encontraron en el interior de una cochera de la calle Gabriel Celaya de Priego, muy cerca de la Funeraria Tanatorio Antonio Sobrados. Uno de los fallecidos, natural de Priego de Córdoba, vivía junto a su madre en la misma calle donde ha aparecido muerto, pero en otra vivienda. El aparcamiento es comunitario y en él comparten espacio tanto los residentes del mismo bloque de viviendas como las plazas de alquiler, por lo que no se descarta que el prieguense tuviera alquilada la cochera en donde han aparecido los cadáveres.

La noticia ha pillado por sorpresa a algunos familiares, con los que se ha puesto en contacto este medio y que han reconocido haberse enterado a raíz de la información adelantada por la edición digital de ABC. También ha causado extrañeza entre los responsables municipales de ambas localidades. Ambos se conocían y eran amigos en la red social Facebook.

Fuentes próximas a la investigación de los hechos confirman a ABC que los cuerpos presentaban varias heridas de arma blanca. Las mismas fuentes han indicado que el asunto se encuentra ya bajo secreto de sumario.

Pasadas las 19.00 horas, los cuerpos ya habían sido levantados por orden judicial para su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se les va a practicar la autopsia en las próximas horas.

El hombre de Priego de Córdoba trabajaba en una obra con cargo a los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea) en la calle Zafiro de la misma localidad. El viernes por la mañana ya no se presentó a trabajar. No usaba a menudo las redes sociales, ya que en su Facebook la última actualización data de diciembre del año pasado. En cuanto al joven de Lucena, al parecer no consta que tuviera antecedentes penales.