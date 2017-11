ENTREVISTA Elio Berhanyer: «Lo más importante al final de una vida es saber que la gente te quiere» El diseñador recibirá un homenaje este jueves en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba

RAFAEL A. AGUILAR

CÓRDOBA 30/11/2017

Nació en 1929 en Córdoba, la ciudad que este jueves le rinde homenaje (en el Real Círculo de la Amistad a las 20.00 horas) después de una vida de éxito en lo más alto del mundo de la moda. Su relación con Córdoba ha sido traumática, pues salió huyendo en el inicio de la Guerra Civil cuando fusilaron a su padre y vive en Madrid desde la adolescencia. A sus 88 años tiene claro que, más que el triunfo profesional, lo que vale la pena en la vida es que saber que uno ha merecido el amor de quienes le rodean.

Elio Berhanyer no sabe si merece el homenaje que recibirá hoy, pero se siente agradecido. «Hace algunos años que estoy retirado de mi profesión y justo por eso estoy muy contento de que, a pesar de ello, Córdoba se siga acordando de mí y monten esto de una manera tan espléndida, porque están citando a mis amigos de Madrid, de Asturias, de muchos sitios. Vamos estar muy felices todos juntos».

A pesar del «mal recuerdo» que guarda de la ciudad -fusilaron a su padre cuando él tenía siete años, «el mismo día de agosto de 1936 que lo hicieron con Federico García Lorca», cuenta-, la influencia de Antonio Gala le convenció para volver. Tuvieron que pasar 40 años. «Me reencontré con gente maravillosa, como la alcaldesa [en referencia a Rosa Aguilar], que se hizo también muy amiga mía. Y luego fue la Universidad la que creó una cátedra de diseño de moda con mi nombre, y eso contribuyó a que estrechara los lazos con mi ciudad natal, porque durante siete años iba todas las semanas a dar clases».

Berhanyer está convencido de que su profesión se lo ha dado todo. «Soy el único diseñador del mundo que ha estado sentado en todas las grandes capitales de Europa, de Estados Unidos, de América del Sur, y generalmente siempre presentando mis trabajos en las propias embajadas; he conocido, además, a muchísima gente importante, por ejemplo he sido íntimo amigo de Dalí, y he tenido trato con muchos jefes de Estado». Puede leer la entrevista completa con el diseñador en la edición impresa de ABC Córdoba o en Kiosko y Más.