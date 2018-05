ENCUENTROS ABC Ignacio Camacho: «Vivimos uno de los ejercicios colectivos más irresponsables desde la Transición» El columnista, que ha publicado en Almuzara un libro sobre el conflicto catalán, protagoniza la charla «Las heridas de España»

Rafael Á. Aguilar

@raguilarsanchez CÓRDOBA Actualizado: 30/05/2018 22:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«No puedo decir lo de mi maestro Paco Umbral, que vengo a hablar de mi libro, porque tal y como está la situación vamos a tener que tocar más temas». El periodista Ignacio Camacho (Sevilla, 1957), ha arrancado con una broma su charla de este miércoles en Córdoba dentro de los Encuentros de ABC, que ha organizado este periódico, del que fue director entre 2004 y 2005, junto a la Fundación Cajasol. El acto, celebrado bajo el título de «Las heridas de España» en la sede de la Fundación de Ronda de los Tejares, ha llenado la sala con cerca de doscientas personas, tenía como excusa el análisis de la amenaza separatista que el columnista de ABC trazó en «Cataluña, la herida de España. Mitos y claves de la revolución independentista», publicado por Almuzara el pasado diciembre. Pero la actualidad ha mandado en la sesión, que ha estado conducida por el director de la edición cordobesa de este periódico, Francisco Javier Poyato.

De modo que Camacho ha desmenuzado sus impresiones acerca de la moción de censura a Mariano Rajoy. «Vivimos una legislatura malograda y con escaso futuro, en la que ha estallado el problema que quedó enquistado hace dos años con el 'no es no' de Pedro Sánchez, cuando no se resolvió un problema que arrastramos desde principios de esta década, que es la crisis del sistema de partidos», defendió el articulista. «España no ha digerido las consecuencias de la recesión en la política: las han depurado Francia, Gran Bretaña, y ha empezado a hacerlo Italia. Lo peor es que me temo que esta cuestión tampoco se va a resolver con las próximas elecciones, se celebren cuando se celebren».

Equivocarse de herida

Para el periodista, «estamos ante uno de los ejercicios colectivos más irresponsables desde la Transición: incluyo a los proponentes de la moción de censura, a un gobierno tozudo que se quiere mantener en el poder a costa de todo y a Ciudadanos, que trata de aprovecharse de la situación». Lo grave a juicio de Ignacio Camacho es que las fuerzas políticas gastan sus energías en hacer frente común para desalojar al Gobierno, «en vez de unirse todos contra el enegmigo real, que es el nacionalismo: porque en política no es lo mismo un adversario que un enemigo».

Entre las heridas de España, la más letal es el separatismo, bajo cuya amenaza es «imposible construir un proyecto común». Lo dijo Camacho con claridad: «De nada servirá colocar apósitos y vendas si nos equivocamos de herida: es una irresponsabilidad, una degradacion de la escena política asolada por la mediocridad y el oportunismo».

Ignacio Camacho es columnista de ABC y comentarista político habitual en programas nacionales de radio y televisión, como COPE y RTVE. Es poseedor de los premios de periodismo Mariano de Cavia, González Ruano, Miguel Delibes, Julio Camba, Romero Fontán, Unicaja y Fundación Institucional Española, entre otros. Entre los asistentes al acto se han encontrado el director-gerente de ABC en Andalucía, Álvaro Rodríguez Guitart; el teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente (PSOE); el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz; los portavoces municipales del PP y Ciudadanos, José María Bellido y David Dorado; y la senadora del PP Beatriz Jurado.