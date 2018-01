POLÍTICA IU exige a su alcaldesa en Almodóvar del Río que retire una ayuda a un colegio diferenciado o la expulsa La regidora mantiene la partida de 4.000 euros a la que puede aspirar el AMPA del colegio Torrealba

La dirección regional de Izquierda Unida, con Antonio Maíllo al frente, ha lanzado una advertencia a la alcaldesa de Almodóvar del Río, Sierra Luque, tras aprobar una subvención a la Asociación de Madres y Padres del colegio Torrealba, un centro vinculado al Opus Dei y que segrega por sexos: si no retira la ayuda, la regidora podría ser expulsada del partido.

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río, gobernado por Izquierda Unida (IU), aprobó el pasado 1 de diciembre una partida para las ampas de los colegios del municipio, entre ellos el AMPA del colegio Torrealba, un centro destinado exclusivamente a los niños.

La propuesta fue presentada por el PP y la iniciativa salió adelante gracias a la mayoría absoluta de IU. La aprobación de la subvención (de 4.000 euros) se produjo durante el pleno de presupuestos y se ha incluido en el documento de previsiones de gastos e ingresos para 2018.

La alcaldesa cuca, tal y como adelantó ayer a ABC, no dará marcha atrás y lamenta todo este revuelo. «No entiendo lo que está pasando», indicó. Luque apuntó que no había recibido notificación alguna de la dirección instándola a que rectifique, sopena de su expulsión. Al respecto, señaló que «no voy a rectificar, no he hecho nada mal».

Y recordó que la ayuda no es al colegio Torreblanca, sino que es para subvencionar «a las ampas de los colegios del pueblo, donde también hay otro concertado, el Francisco Solano. En temas de Educación hay que tratar a todos por igual».

En este sentido señaló que estas ayudas sirven para financiar actividades como la limpieza del pantano, actividades con personas de la tercera edad «o chocolatadas de convivencia para educar en valores».

Maíllo tiene una visión más sesgada. A su juicio «no es presentable financiar al ampa de un centro que segrega por sexos cuando ese dinero se puede entregar a las ampas de los colegios públicos de Almodóvar».

El Gobierno de la Junta de Andalucía lleva ya varios años tratando de retirarles los conciertos a centros como Torrealba (hay una decena en Andalucía), pero los tribunales han dado, hasta ahora, la razón a los colegios.