Fino Calerito, en corto y por derecho

JOSÉ IGNACIO SANTIAGO

@abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 28/03/2018 08:56h

Fino Calerito es un fino de una vida media de tres años en crianza biológica (recuerdo que el mínimo exigido por la denominación de origen es de dos años), en la que en un movimiento dinámico de escalas se va sacando y rociando vinos de unas criaderas a otras. En este tiempo no se oxida el vino por la protección del velo de flor, de ahí el color pajizo y con unos reflejos brillantes fruto de trabajos de decantación y filtración dejando un vino muy luminoso y limpio.

En fase olfativa, no es muy intenso pero los matices que aporta son limpios, no hay defectos salvo una aparición alcohólica de fondo. Aromas a almendra amarga, sutiles tostados y sobre todo herbáceos, esparto, hinojo, aromas frescos que agitando la copa podemos ir comprobando su aparición.

En boca es donde lo veo mejor, ya que es un vino correcto, con un buen equilibrio gustativo al tener aún un nivel de glicerina alto, donde amortiguan la sensación alcohólica, la acidez, y el amargor, único sabor más persistente una vez el vino se ha ingerido. Una retronasal cortita, de aromas frescos, permite no saturarnos y por ello la combinación gastronómica debe ser liviana, como marisco, ensalada, frituras, cosas sencillas. Cuanto más fresco, mejor aparece la acidez del vino.

Fino Calerito, está elaborado por Bodegas Cruz Conde, en la localidad de Montilla. Es un vino de fácil beber, de fácil comprensión para no entendidos en la materia y que podría llamarse coloquialmente como «fino chiquito» (expresión que personalmente no me gusta) y que tiene un precio muy económico, concretamente en algún establecimiento la friolera de 1,95 euros la botella de 75 centilitros. Aunque en este segmento de precios podemos hacernos prejuicios de calidad, realmente hay de todo, algunos mejores y otros no tanto. Seguiré sacándolos a la luz. Salud.