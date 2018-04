Administraciones El Gobierno deja fuera a la Comisaría de Córdoba y pretende finalizar la Biblioteca Dispone dinero para el baipás de Almodóvar pese a las protestas políticas

El Ministerio de Hacienda ha hecho público el contenido íntegro de los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso que, en estos momentos, solamente cuenta con el aval parlamentario del Partido Popular y Ciudadanos a la espera de las negociaciones con otros grupos que permitan desbloquear las cuentas de la Administración Central del Estado.

El proyecto no establece grandes novedades tras varios años de inversiones menguantes. La nueva Comisaría de Poniente no aparece como tal aunque lo cierto es que no están previstos grandes gastos de obra, al menos, hasta el año 2019. El Gobierno mantiene la apuesta por el baipás de Almodóvar que evita el paso de los AVE entre Sevilla y Málaga con 12 millones sobre un presupuesto general de 40 millones.

El Gobierno eleva el dinero para la Variante Oeste, dos millones de euros, aunque la cifra haya que tomarla con cautela. No es una partida suficiente para darle un impulso al proyecto por su alto presupuesto. Sí recoge, de nuevo, los 3,5 millones de euros necesarios para terminar la Biblioteca de los Patos una vez que proceda a su licitación.

El Ejecutivo ha optado por dejar la partida de 2,5 millones para obras que permite financiar inversiones al Ayuntamiento de Córdoba casi como una contribución por la falta de actuaciones de otro tipo. Sin embargo, se ha recortado hasta los 300.000 euros la partida para actuaciones en el Museo Arqueológico. Se esperaban que llegara, al menos, hasta el medio millón para las actuaciones más urgentes.

El Aeropuerto de Córdoba recibirá 3,5 millones en adaptaciones y mantenimiento. Sin embargo, la duplicación de la Badajoz-Granada quedan como un elemento simbólico. Hay partidas pero de apenas unos miles de euros.