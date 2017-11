CONCIERTO El grupo Kiss, histórico del heavy metal, vendrá al Festival de la Guitarra de Córdoba La banda ofrece en su web la fecha del 12 de julio en la plaza de toros

Uno de los conciertos más esperados del próximo Festival de la Guitarra de Córdoba podría ya tener protagonista. La banda norteamericana Kiss, leyenda del heavy metal, ha anunciado en su página web un concierto en la ciudad para el próximo 12 de julio de 2018, las fechas en que suele celebrarse la cita.

Sólo se conoce el día y el lugar, que será el Coso de los Califas, en consonancia con la expectación que generará entre un amplio sector del público. La banda está ya preparando una gira con varios puntos en ciudades españolas.

Liderados por Gene Simmons, la banda tiene una trayectoria de más de cuarenta años con un estilo en el que la contudencia de las guitarras se mezcla con una puesta en escena muy original basada en los maquillajes y una vocación melódica muy acentuada. Canciones como «I was made for loving you» forman parte de su repertorio más clásico.