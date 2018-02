HISTORIAS Y LEYENDAS Huesos y calaveras en las catacumbas de La Arruzafa de Córdoba Estaban junto al antiguo convento de San Francisco y algunos chalés de la zona utilizan como bodega aquellas galerías

Córdoba está plagada de rincones que atesoran leyendas del pasado; historias que el paso del tiempo cubre con el fino velo del olvido, y que solo el boca a boca, o los textos de quienes en su día recogieron esos acontecimientos, mantienen vivas. Es el caso de las catacumbas que existían en La Arruzafa, junto al antiguo convento de San Francisco, que fue fundado en 1417.

Según recoge uno de los episodios de «Casos notables de la ciudad de Córdoba», de autor anónimo, «en la Albaida hay un convento de frailes Descalzos con reputación de grandes santos, y en apoyo de esta opinión tienen unas catacumbas o soterraños hondos llenos de huesos y calaveras de hombres, y esto en tanto número, que todos los huesos juntos de la ciudad no llegaran al que está en aquella santa casa. Tenían en cada apartado o soterraño su altar, donde decían su misa, y todo esto les ayudaba su devoción».

Cuenta este escritor desconocido que un grupo de mozos llegaron hasta las puertas de una de estas catacumbas y uno de ellos lanzó un reto a los demás: entrar hasta la capilla y salir con un hueso. Dos de ellos se animaron a probar, si bien uno cejó en su empeño. El otro, por su parte, no llegó a regresar. Sus amigos lo encontraron la mañana siguiente sin vida en el interior de la cueva con un hueso en la mano.

«Los religiosos, vista esta desgracia, se determinaron de cercar todas aquellas cuevas [...]. Yo he preguntado, por curiosidad, de dónde se juntaron tanta infinidad de huesos, y me respondieron que la tradición que ha venido de padres a hijos es que hubo entre moros y cristianos, en aquellas partes, grandes batallas, y como es de ordinario quedarse los cuerpos en el campo deshechos y cada cosa por su parte, después, algunos caritativos, les recogieron allí todos, como se ve que son innumerables, pues de sólo calaveras, hay más de cuatro mil, sin infinidades de cascos y pedazos de otros, y pedazos de brazos y piernas no tiene cuento», recoge el libro.

Hoy en día, según Solano, algunos de los chalés que se levantan en la zona utilizan como bodega aquellas galerías subterráneas, ya sin huesos».